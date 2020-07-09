成都市第五人民医院战“疫”:夺取疫情防控和服务提升的阶段性双胜利

新冠疫情突如其来，成都市第五人民医院党委研判形势，迅速响应，慎终如始抓好防控工作，奋力夺取疫情防控和服务提升的阶段性双胜利。

1月17日，启动院内防控布局工作后，医院利用两天半时间火速完成10间隔离留观病房改建；1月25日号召全院干部职工结束春节休假，要求全院职工初二前返回成都，坚守岗位，待命出击。

1月17日至5月底，医院共收到上级有关疫情防控文件900余份，全部文件精神皆落实到位，确保上级部门关于疫情防控的各项决策部署落到实处，做到守土有责，为打赢疫情防控阻击战奠定组织基础。

疫情防控期，医院建成以发热门诊、咳嗽门诊两区为中心，以预检分诊、门急诊、导诊、岗亭门卫为屏障的防控核心点位，建立35间隔离病房和2间重症隔离病房。设立三区、三通道，及时调整门急诊就诊流线和车辆流线。

医院严格关口筛查管理。首先，就诊患者需经过五道关口，进行体温筛查或流行病史询问，最大限度避免漏掉新冠疑似患者。二是落实一患一陪制度，住院病房严格实施一名患者一个陪护的措施，固定患者陪伴，体温每天三测，建动态健康档案。三是坚持每日医患沟通，每日开展新入院患者及家属沟通会，宣贯防控管理要求及健康教育，给予患者心理疏导，听取意见建议，提升患者满意度和配合度。四是推出健康管理员措施，在各科室设置健康管理员、实施人员网格化管理并固化为制度一以贯之，将全院所有工作人员、病人、陪护的健康监测纳入日常工作，建立监测档案，及时早发现、早诊断、早隔离、早治疗。五是实施病区封闭式管理，筑牢安全防线。六是强化全员培训。

抗疫初期，医院同步启动疫情防控档案、资料收集编撰经验总结工作，形成可借鉴的档案资料。通过对繁杂的疫情防控文字、影像、实物资料系统的整理归档，形成以“战役力量”为主题的画册一册，专题分述六册，全方位真实记录医院各项疫情防控工作。

对发热病人集中管理方面，所有待排发热病人集中在发热门诊或收治隔离留观病房；收治全过程实行标准化、模块化管理。1月25日，在隔离区确诊一名“新冠肺炎”患者，并在严格防护下顺利转运市定点收治医院。截止5月31日，发热门诊接诊人次3961人，有流行病学史人次1171人，隔离留观119人，新冠病毒核酸检测累计7189人。

医院成立了以呼吸、院感、重症、急救专业等为主的医疗专家组，迅速构建医院“应急体系”和“救治体系”，先后选调600余名医务人员参与相关工作。

根据岗位风险级别，多方筹措严格管理防护物资配置。专设防护物资应急库，专项管理，核查到科室二级库。严控统筹防护资源，于1月19日，启动了物资保障应急预案，抢占先机，第一时间通知供应商提供外科口罩，次日顺利采购优质外科口罩十万个。截止5月底，医院采购防护物资153万余元。严格“物资管控”，出台《防护用品管理暂行办法》，严格统筹监管。接受社会捐赠物品估价120万元，上级调拨防护物资71.35万元（含设备30万元）。

防疫期间，组织专家讨论82场次，专家组每周做到7*24小时无间歇的会诊讨论制度。创建基于临床表现、放射学特征、血清学指标和评分于一体的早期重症患者识别的风险预警模型，为新冠病毒所致疾病患者提供个体化治疗和综合管理新模式。截止5月 31日，专家会诊人次621人，共质控病历31180余份，实现质控 100% 覆盖，杜绝疫情信息遗漏，进一步提升了医疗质量，保证社会、医患安全。

先后派遣了两批次13名医务人员进驻支援郫都区市级定点医疗救治单位，其中医生10名、含院感专家2名、护士3名，组建MDT专家团队，治愈出院25名新冠肺炎确诊患者。

先后派出三批17人援鄂医疗队，前往武汉抗击疫情，其中，含医疗8人，护理8人，后勤保障人员1人。医疗队先后转战武汉客厅方舱医院、武汉汉阳方舱医院、武汉协和医院、武汉红十字医院四家医院开展工作，奋战45天，诊治新冠肺炎患者268人次，管理病人4951人次，心理干预1678人次，治愈出院87人次，抢救46人次，实现了“打胜仗，零感染”的目标。

3月19日，医院接到市卫健委通知，协助温江区境外抵蓉航班医疗筛查，向双流国际机场派驻医疗队对“输入”人员进行筛查，负责18次值守，筛查了19个航班的185名入境人员，其中56人送至温江区定点医院进一步诊疗。作为定点收治医院，医院紧急增设病房27间，负责对疑似患者进行隔离留观。

8家医院开通绿色通道，通过远程信息指导疑难危重诊疗，共组织了28个临床科室，开展巡诊277次，专家下沉491人次，临床带教723次，完成远程动态心电图会诊653人次、普通心电273人次、远程CT会诊1798人次。2至5月接收医联体上转患者1119人次。

此外，对所有援鄂援郫医疗队员家属开展系列慰问活动，共发放慰问金176120元。二是为支援武汉17名医疗队员指定专门联系人，每日收集家庭具体情况，及时解决困难和问题，上门为援武汉队员因病卧床的家属护理，派专人为队员家属进行心理干预治疗。三是关心坚守在抗疫一线员工的身心健康，为让员工以充沛的精力投入到疫情防控中，在全国率先实行，对连续工作在一线的部分干部职工发出了“强制休息令”，得到职工广泛好评。

医院先后帮助30家企业复产复工，帮助13个社区、8个小区、20家惠老医养联盟、10所学校建立防疫体系。接受成都七中林荫校区、成都实验外国语学校等名校及中国安能集团（成都分公司）等央企邀请，实地指导、参与防控演练。