239名科学家致信世卫 警示新冠病毒可经空气传播

新华社日内瓦7月7日电（记者刘曲）世界卫生组织专家7日表示，针对近期有关新冠病毒经空气传播的报告，该组织认为目前有关病毒传播方式的科学研究仍在不断更新，因此对相关研究结论持开放态度。世卫组织目前正在汇总病毒传播方面的各项研究进展，未来几天内将以简报的形式公布。

6日，239名科学家向世卫组织发出一封公开信，希望世卫组织修改其新冠防疫指南。他们认为新冠病毒颗粒能悬浮在室内空气中，经人体吸入并导致感染，因此呼吁医学界和相关国家及国际组织对新冠病毒经空气传播的可能性予以确认。

世卫组织在其6月份更新的新冠防疫指南中说，公众要避免感染或传播病毒，需要保持基本的手部和呼吸道卫生，避免触摸口鼻并安全饮食；避免去人多的地方，尽可能避免与任何表现出呼吸道疾病症状的人密切接触，与他们保持一米以上的距离等。

世卫组织感染预防与控制部门技术负责人贝妮代塔·阿莱格兰齐在7日的新闻发布会上表示，过去数月世卫组织专家已和上述一些专家有过讨论与合作，并承认病毒传播途径领域的研究目前不断有新的科研证据涌现。世卫组织对这些证据及其对病毒传播途径研究结果和所需预防措施方面可能引发的改变都持开放态度。她同时强调，针对新冠病毒传播途径的研究目前不断有新发现，一些科研证据也具有不确定性，不排除在公共场所，尤其是拥挤且通风不良的场所中，病毒能通过空气传播的可能性。她建议在这类场所中采取尽可能充分的预防措施，包括佩戴口罩等。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗也表示，该组织专家正在汇总当前有关新冠病毒传播方面的研究进展，未来几天将以简报形式公布所有已知结果。她同时建议不论结果怎样，都应采取综合预防措施，包括保持社交距离、在适当的场合佩戴口罩等。

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欧洲研发新检测设备 16分钟出结果

据新华社柏林7月8日电（记者 张毅荣）快速检测对控制新冠疫情传播至关重要。德国比勒费尔德大学日前发布公报说，该校研究人员与合作伙伴共同开发出一种新的检测设备，只需16分钟便可确定结果，且比传统检测设备花费更低。

据了解，常见的聚合酶链式反应(PCR)检测法目标是新冠病毒遗传物质，但通常在口腔、鼻腔等处采集的样本中病毒遗传物质的含量较低，需要对其进行扩增等处理才能被检测出。这个过程中常要借助热循环器调节温度。

公报说，比勒费尔德大学研究人员使用了一种名为NEXTGENPCR的热循环器，该热循环器由一家荷兰企业开发，其特殊设计使得相关反应特别有效。

比勒费尔德大学生物学教授克里斯蒂安·卡尔特施密特说，用新设备检测只需大约16分钟，而且比用传统设备检测更便宜。他表示，新设备可应用在需要快速获得检测结果的场景中，“比如当游轮恢复运营时，可对每名乘客在上船前进行快速检测”。