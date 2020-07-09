欧洲科研人员开发出一种新冠病毒快速检测设备

新华社柏林7月8日电（记者张毅荣）快速检测对控制新冠疫情传播至关重要。德国比勒费尔德大学日前发布公报说，该校研究人员与合作伙伴共同开发出一种新的检测设备，只需16分钟便可确定结果，且比传统检测设备花费更低。

据了解，常见的聚合酶链式反应(PCR)检测法目标是新冠病毒遗传物质，但通常在口腔、鼻腔等处采集的样本中病毒遗传物质的含量较低，需要对其进行扩增等处理才能被检测出。这个过程中常要借助热循环器调节温度。

公报说，比勒费尔德大学研究人员使用了一种名为NEXTGENPCR的热循环器，该热循环器由一家荷兰企业开发，其特殊设计使得相关反应特别有效。研究人员利用这种热循环器开发了新的检测设备，可同时分析多个样本，得出与某些传统检测设备一致的结果，但检测速度比传统设备更快。

比勒费尔德大学生物学教授克里斯蒂安·卡尔特施密特说，用新设备检测只需大约16分钟，而且比用传统设备检测更便宜。他表示，新设备可应用在需要快速获得检测结果的场景中，“比如当游轮恢复运营时，可对每名乘客在上船前进行快速检测”。