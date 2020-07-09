调查显示30-34岁最易出现年龄焦虑

长期以来，不少人都有很强的年龄感，觉得到了某个年龄段就该做什么事，否则就晚了。该如何看待这种年龄焦虑？上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2005名受访者进行的一项调查显示，40.5%的受访者表示经常会有年龄焦虑，52.2%的受访者偶尔会感觉到。30-34岁是最容易出现年龄焦虑的年龄段。66.2%的受访者建议接受现状，不断调整自己，62.5%的受访者建议通过阅读、学习等充实自己。

30-34岁最容易出现年龄焦虑

贵州某事业单位员工秦琳（化名）最近在准备婚礼，今年31岁的她想赶紧生孩子，“我打算一结婚就备孕，避免当高龄产妇。以前不着急，现在很后悔没有一毕业就早早结婚生子”。

调查中，40.5%的受访者表示经常会有年龄焦虑，52.2%的受访者偶尔会感觉到，仅7.3%的受访者完全没有。

严敏（化名）在25岁刚工作时，对于结婚这件事比较焦虑，“家里人催，自己也着急，就不停地相亲，平均一年相亲不下10次”。

北京某互联网公司员工肖娜（化名）今年32岁，单身，但并不感到焦虑。“有人可能觉得到了我这个年纪，找男朋友是正经事，甚至比工作重要。但我觉得每个人要根据自己的情况来，我现在正在事业上升期，非常忙，有一点空闲就想休息，没有精力找男朋友”。

调查显示，30-34岁是最容易出现年龄焦虑的年龄段，其次是25-29岁，接下来还有：35-39岁、20-24岁、40岁及以上。

“现在要是睡得晚了,第二天就没法集中注意力，熬一次夜更是几天都恢复不过来。办公室里四五十岁的姐姐们，稍微被风吹一下就要赶紧盖上毯子，特别怕冷。”秦琳说，随着年龄的增长，健康更是大家普遍在意的事情，“去年我膝盖积水、腰椎间盘突出，今年又被智齿困扰，身体哪里不舒服就会产生一连串的反应，影响工作和生活”。

深圳媒体行业从业者刘婕（化名）正在为买房焦虑，“我跟老公都已经30多岁了，在深圳打拼了多年，有两个孩子，大儿子马上都要上小学了，还没有买房，太煎熬了”。

调查中，人们的年龄焦虑主要体现在赚钱（53.3%）、升职（50.2%）和生育（38.1%）等方面。接下来还有：买房（35.8%）、结婚（35.4%）、健康（32.4%）、升学（20.0%）、外貌（19.2%）等。

“有一些大学同学过了30岁后，在工作上会有一些焦虑感，比如能不能找到自己的定位，在行业里有没有优势。但我觉得人都有一个慢慢成熟的过程，会不断觉得自己变得更好、更成熟、更有经验。”秦琳在工作上越来越有自信了，但比较担心健康问题，“我们经常需要加班到晚上七八点，一整天就是坐在那里写材料，很多时候都一动不动，有一个同事前段时间因为腰椎的问题直接住院了。后来办公室集体购置了升降支架，放在桌面上可以调节高低，坐的时间长了我们就把电脑升起来，站着办公”。

66.2%受访者建议接受现状，不断调整自己

“现在大家好像做什么事都要有一个最佳时间，结婚要30岁前，升职要35岁前，生孩子也要越早越好，被这一个个的时间节点卡着，人们很难不焦虑。”严敏说。

调查中，66.5%的受访者认同什么年龄做什么事，13.5%的受访者不认同，20.0%的受访者感觉不好说。

肖娜认为，找对象结婚是顺其自然的事情，大家确实应该在相应的年龄做相应的事，但不能被这个时间段限制住，不能因此逼迫自己。

“现在回过头看，觉得完全没有必要焦虑，没有碰到合适的人，再焦虑也没用，应该好好享受一个人的生活。”严敏说。

调查中，25.1%的受访者觉得年龄焦虑没必要，47.8%的受访者觉得有必要，27.1%的受访者表示不好说。

严敏认为，不应该因为年龄而感到焦虑，只要不是在虚度年华，就没什么可焦虑的。只要自己一直在提升，即便暂时没有达到理想的状态，也总会调整过来。“最近在追一个韩剧，剧中有5个小伙伴一起上学，一起工作，相互扶持着走过来，都到了40岁左右的年龄，依然有童心有梦想，有自己的爱好和坚持，按照现在的看法，他们没有在特定的年龄做该做的事，但活得很精彩”。

要避免过分焦虑，66.2%的受访者建议接受现状，不断调整自己，62.5%的受访者建议通过阅读、学习等充实自己，54.0%的受访者提出要注重健身和保养，50.8%的受访者认为要有清晰的自我认知和评价。

“我身边有一帮朋友，大家的生活并没有因为过了30岁而发生什么改变。”肖娜认为，只要每个人清楚自己想要的是什么，就不会焦虑。如果想要升职加薪，就提升自己的能力，让老板看到自己的价值。如果想要创业，就尽早积累，早做规划。如果觉得应该尽快找到另一半，那就扩展社交圈或者多相亲。总之要认清自己的想法和现实条件，为了目标而积极努力。

秦琳认为，锻炼身体真的很重要，有一个健康的身体就有无限可能，任何焦虑都能扛过去。另外就是要想办法丰富一下生活，提升生活质量。

调查中，36.2%的受访者建议不封闭交际圈，多与不同人交流，35.9%的受访者认为要发展兴趣爱好，30.4%的受访者建议通过经济、能力等方面的提升增强安全感。

受访者中，男性占44.2%，女性占55.8%。00后占3.2%，90后占30.2%，80后占52.0%，70后占12.5%，60后占1.8%。

中青报·中青网记者 王品芝 来源：中国青年报