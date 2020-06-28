北京启动职业病危害现状调查

本市近日启动职业病危害现状调查。通过调查，全面了解北京市存在职业病危害用人单位数量及不同行业、地区、经济类型、规模等用人单位分布情况。完善北京市职业病危害现状数据库，为进一步加强职业病防治提供基础依据。

据了解，本次调查对象涵盖全市采矿、制造及电力、燃气和水生产供应等行业的5100家用人单位，调查期间正常运行的、从业人员10人及以上的企业法人单位、产业活动单位和其他非法人单位列入调查范围。调查采用国家卫生健康委统一编制的调查表，调查内容包括企业基本情况、职业病危害情况和职业健康管理情况。通过调查，掌握北京市存在职业病危害因素种类及接触粉尘、化学毒物、噪声和电离辐射的劳动者数量、岗位分布等情况；完善北京市职业病危害现状数据库，为进一步加强职业病防治工作提供基础依据。

调查机构将开展现场调查，将调查情况录入系统并上报。及时对调查数据进行初审，技术支撑单位对调查数据进行审核，发现问题及时反馈调查人员进行核实。对调查机构上报的数据，技术支撑机构将抽取2%进行抽查，重点对职业病危害因素的种类及接触人员数量等内容进行现场核查，发现问题及时纠正。（记者 贾晓宏）