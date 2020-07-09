北京确诊病例连续两天“零新增”

本报讯（记者 李泽伟 蒋若静）昨天下午，北京市第145场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京市委宣传部副部长徐和建在会上介绍，北京已经连续两天无新增报告本地确诊病例，但零新增不等于万事大吉，要继续保持清醒头脑。另据北京青年报记者在现场了解到，新发地市场疫情后引发29起聚集性疫情，涉及127名确诊病例和无症状感染者。

徐和建介绍，7月7日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例13例。6月11日0时至7月7日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院307例，治愈出院28例。尚在观察的无症状感染者31例。徐和建表示，连续两天零新增，单日治愈出院人数创新高，西城区中风险地区清零，首都疫情总体形势趋稳向好，精准防控策略成效显现。防控成果来之不易，要倍加珍惜，继续保持清醒头脑，要有零新增不等于万事大吉的意识，绷紧疫情传播风险依然存在这根弦。

另据北京市疾控中心副主任庞星火介绍，截至7月7日24时，新发地市场疫情后引发29起聚集性疫情，涉及127名确诊病例和无症状感染者。其中家庭聚集性疫情13起36人；公共场所聚集性疫情2起4人；单位聚集性疫情8起29人，主要是西宸广场李记川菜、北京红花大海碗餐饮有限公司、北水嘉伦市场老郑州烩面馆等餐饮单位聚集感染疫情。此外，同时涉及单位、家庭、公共场所、市场等2个及以上场所的混合型聚集性疫情6起58人，如大兴区孙村乡磁魏路1号疫情、面面俱到餐厅疫情等，除在单位内部造成了病例聚集外，还同时引起了家庭内传播。

庞星火表示，防范聚集性疫情的好办法就是做好个人防护，不聚集不扎堆，保持社交距离。但随着疫情高峰过去，出现了市民外出不佩戴口罩遛弯、聚集聊天等现象，说明部分市民对疫情防控重视程度有所下降，麻痹大意心理凸起。她提醒市民，新冠病毒从感染到发病症状复杂多样，有的症状不典型，不容易引起关注，但传播力强，因此远未到松懈的时候，必须慎终如始，进一步坚守各项防疫措施。各公共场所、各服务行业也要坚持做好健康监测、验码测温、环境清洁消毒、流量管控，监督指导工作人员和服务对象做好防护，采取有效措施避免聚集，杜绝公共疫情风险。

重点

警方侦办疫情相关谣言案件92起

在昨日的发布会上，北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏表示，疫情防控成果来之不易，但仍有不明用心的谣言“病毒”，干扰疫情防控大局。北京警方发现一起、查处一起，6月11日以来，共侦办此类案件92起，依法查处违法犯罪人员113人。

潘绪宏介绍，查处编造“北京高速进京方向封闭”“快递暂停向北京发货”“首起确诊病例隐瞒吉林旅行史”等谣言，妨害社会管理类案件20起。如：7月2日，网民陈某筱（女，29岁）居家隔离期间，出于排遣寂寞，发泄无聊情绪，凭空编造虚假信息，对大兴一确诊病例进行人格污蔑，在多个微信群内广泛传播，造成恶劣影响。现该人已被大兴公安分局依法行政拘留。

查处编造“北京已封城”“加急办理核酸检测”“本人核酸检测阳性”“征用奥林匹克篮球馆建设方舱医院”等谣言，干扰防疫措施类案件14起；查处编造“新发地几万人被运到唐山”“灯市口稻香村出现确诊病例”“金融街链家地产出现确诊病例”“北京育民小学学生确诊”等谣言，散布恐慌言论类案件32起。此外，还查处哗众取宠、引发关注、制造矛盾等其他各类涉疫谣言案件26起。

潘绪宏提醒市民，讲责任、顾大局、守公德，既是阻断病毒传播的“防火墙”，也是坚定战“疫”信心决心的“压舱石”。面对谣言，广大市民群众要擦亮眼睛，不造谣、不信谣、不传谣，北京警方也将始终坚持零容忍的态度，依法惩处造谣传谣行为，坚决守护来之不易的疫情防控成果。

综合三个维度划分疫情风险地区

截至昨日，本市共有高风险街乡1个，为丰台区花乡。中风险街乡减少到18个，其中大兴区8个，丰台区7个，海淀区2个，昌平区1个。疫情高中低风险地区的划分标准是什么，对疫情防控有什么重要意义？

对此，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在昨日的发布会上表示，要从三个维度来考虑：一是地域，以街道乡镇为基本单位；二是时间，以新冠肺炎的最长潜伏期14天为单位；三是疫情情况，比如有多少个病例、有没有发生聚集性疫情等。具体来说，一个街道乡镇在14天内有无新冠肺炎病例、有多少病例等，以此来确定高中低风险程度，并根据疫情的变化适时调整。

那么，通报确诊病例所在地区是以居住地为准，还是以病例最后的活动地点为准？对此，吴尊友表示，对于传染病的管理要按照传染病防治法来执行，该法规定疫情按照属地管理原则进行。

他解释称，如果病人的居住地和就诊医疗单位在同一个地方就没有矛盾。但如果居住地和就诊医疗单位所在地区不一样，就要按照就诊医疗机构所在单位的地区来进行通报。同时，要记录下病人的居住地区，向居住地有关部门通报。

“最重要的是一定要把病人在过去一段时间的行动轨迹掌握清楚，确定其密切接触者，并对其调查、跟踪、管理，保证疫情不扩散，多方沟通、交流、协助，确保疫情得到控制。”吴尊友说。

本组文/本报记者 蒋若静 李泽伟

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两家机构因未能及时出具核酸检测结果被约谈

北青报记者从市卫健委获悉，昨日上午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测组副组长、北京市卫生健康委副主任张华约谈北京谱尼医学检验所、北京博奥医学检验所负责人，通报网民反映的出具核酸检测结果慢、超有效期等问题，要求立即整改。

在约谈中，北京市对检验机构提出三大要求：一是要提高检验效率，对愿检尽检人员确保24小时、对医院就诊和住院人员力争12小时完成检测，及时向检测组织方和居民出具检测报告，及时将检测结果信息推送到本机构官方APP、微信客户端及北京健康宝等平台，供受检者查询和下载打印；二是落实接诉即办，加强电话咨询服务，对群众反映的查询不到检测结果等问题，24小时内予以解决。出现推诿扯皮等问题，一律约谈曝光，情节严重反复不改的暂停检验资质；三是要保障质量安全。严格落实检验技术规范和要求，加强实验室管理，规范处置医疗废物和垃圾，确保检测结果准确和实验室生物安全。

两家检验机构对网民反映的问题均“照单全收”，并深刻认识到工作初期在检测能力、信息化水平和解决群众诉求等方面准备不充分，工作被动，造成反馈时间超过24小时、检测结果上传不及时等问题，影响群众及时获取检测结果，给群众工作和生活造成不便。两家检测机构负责人均表示，一定深刻反思，加强整改，严格按照北京疫情防控领导小组检疫检测组和市卫生健康委有关工作要求，认真做好检验检测服务。

文/本报记者 蒋若静