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北京加快恢复正常生产生活秩序

核酸采样、检测人数均超一千一百万

2020年07月09日07:48 来源：人民网－人民日报

　　本报北京7月8日电 （记者朱竞若、贺勇）7日，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者，已连续两天保持确诊病例零增长态势。与此同时，当天治愈出院病例达到13例，这是新发地疫情发生以来单日出院患者最多的一天。目前，北京继续强化“零新增”不等于“零风险”的理念，抓实抓细各项防控措施，不断巩固拓展防控成果，加快恢复生产生活秩序。

　　保持防控战时状态，提高采样检测能力。近一个月来，北京进入“战时状态”，争分夺秒与病毒赛跑。为迅速阻断疫情传播，北京全力提升检测能力，在最短时间内完成对重点地区、重点区域和重点人群的核酸检测筛查，单日最高检测量达到108.4万人。

　　北京协和医院副院长吴文铭介绍，“我们仅用58个小时就建成全新的核酸检测实验室，70个小时建成了200平方米的核酸采样方舱，日均检测能力从不到4000例样本增至10000例样本级别。”

　　北京疾控中心副主任庞星火表示，全市核酸采样、检测人数均已超过1100万，为迅速发现控制传染源、有效阻断传播链条、防止疫情扩散发挥了重要作用。

　　有效阻断传播渠道，加快推动复工复产。为尽快恢复正常生产生活秩序，北京正以更加务实有力的举措，加快培育壮大新业态新模式，推动产业结构优化调整，改造提升传统产业，培育新的增长点、增长极。加强企业精准服务，进一步转变工作作风，主动走访、上门服务，切实帮助企业解决问题，共同推进项目落地。坚持以人民为中心，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强民生保障，全力做好稳就业等相关工作，促进高校毕业生等重点群体就业，维护经济发展和社会稳定大局。

　　“疫情防控恰似万米跑，坚持不懈才能取得最后胜利。”庞星火表示，各公共场所、各服务行业坚持做好健康监测、验码测温、环境清洁消毒、流量管控，监督指导工作人员和服务对象做好防护，采取有效措施避免聚集，杜绝公共疫情风险。各行业、各社区、各单位要针对疫情风险找问题，查漏洞，抓整改，确保各项防控责任落到实处。

　　8日，北京市公安局副局长潘绪宏通报了对涉疫造谣传谣案件的查办情况，并提示市民不造谣、不信谣、不传谣。北京警方也将始终坚持零容忍态度，依法惩处造谣传谣行为，坚决守护来之不易的疫情防控成果。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月09日 02 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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