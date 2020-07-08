北京：一网民编造虚假信息对大兴一病例进行人格污蔑被行政拘留

人民网北京7月8日电（记者 鲍聪颖）7月8日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第145场新闻发布会上，北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏表示，6月28日以来，北京市新冠肺炎确诊病例连续保持个位数，特别是近两天，实现确诊病例零新增。疫情防控成果来之不易，但仍有不明用心的谣言“病毒”，在全市上下同心战“疫”之时，搅动舆论场、制造负能量，干扰疫情防控大局。对此，北京警方始终坚持发现一起、查处一起，6月11日以来，共侦办此类案件92起，依法查处违法犯罪人员113人。

查处编造“北京高速进京方向封闭”“快递暂停向北京发货”“首起确诊病例隐瞒吉林旅行史”等谣言，妨害社会管理类案件20起，如：7月2日，网民陈某筱（女，29岁）居家隔离期间，出于排遣寂寞，发泄无聊情绪，凭空编造虚假信息，对大兴一确诊病例进行人格污蔑，在多个微信群内广泛传播，造成恶劣影响。现该人已被大兴公安分局依法行政拘留。