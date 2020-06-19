北京警方查处涉疫相关案件60起 刑事拘留1人行政拘留9人

人民网北京6月19日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏介绍涉疫情谣言处置情况。他表示，截至目前，共查处相关案件60起，刑事拘留1人，行政拘留9人。

案例一：网民谭某克（男，69岁，已退休）故意编造“新发地8300人检测结果：5800人阴性，其余2500人阳性，这个比例太恐怖了”的虚假消息，通过微信发送给吴某（男，47岁），后吴某将该消息在多个微信群中散播，造成不良影响。现二人被丰台公安分局依法行政拘留。

案例二：网民赵某（男，31岁）系无业人员，为发泄个人不满，蓄意编造发布“死了40万人”等虚假信息。现该人被房山公安分局依法行政拘留。

案例三：网民焦某涛（男，35岁）系某快递公司员工，为寻求刺激、引起关注，故意在微信朋友圈发布其编造的“本人核酸检测阳性”虚假图片信息，造成不良影响。现该人被海淀公安分局依法行政拘留。

案例四：网民刘某（女，41岁）系无业人员，为吸引眼球、发泄情绪，在网络贴文中，跟帖发布“政府也不工作，这几天了也没封闭新发地市场，也没核酸检测，死了几千北京人了”的虚假信息。现该人被通州公安分局依法行政拘留。

潘绪宏表示，网络无疆、言论有界，自觉抵制谣言，任何时候不造谣、不信谣、不传谣，是每名公民应尽的责任和义务。为有效维护我市社会治安秩序，服务全市抗“疫”大局，欢迎广大群众积极举报涉疫谣言信息，北京警方也将始终保持“零容忍”，一如既往地严厉打击此类违法犯罪行为。在此提示广大市民朋友，关于北京市疫情防控的有关情况，可及时关注北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会和官方平台消息。