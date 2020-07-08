国际最新研究称，宠物狗或能改善幼童社交情绪发展

施普林格·自然旗下期刊《儿科研究》(Pediatric Research)最新发表的一项研究显示，养狗家庭中的幼童，其社交和情绪的健康状况均好于未养狗家庭中的幼童。

来自西澳大学和泰拉松儿童研究所的研究团队利用从1646个有2-5岁幼童的家庭收集的问卷数据，发现将孩子的年龄、生理性别、睡眠习惯、看屏幕时间和父母的受教育水平等因素都考虑在内，养狗家庭的孩子相比未养狗家庭的孩子，在情绪和社交互动上遇到困难的总几率低23%，其中出现反社会行为的几率低30%，与其他孩子互动出现问题的几率低40%，而表现出体贴行为(如分享)的几率高34%。

该研究论文通讯作者海利·克里斯蒂安(Hayley Christian)副教授表示，研究团队预期到养狗会对幼童的健康有一定的好处，但看到家里只要有一只狗就可能让孩子有那么多积极行为和情绪时还是挺惊讶。

研究还显示，养狗家庭的孩子中，每周至少和家人一起遛狗1次的孩子相比遛狗频率低于每周1次的孩子，社交和情绪发展不良的几率低36%。每周和家里的狗玩耍3次或以上的孩子相比每周玩耍3次以下的孩子，规律性出现体贴行为的几率高74%。

“我们的发现表明，养狗或有益于孩子的发育和健康，我们推测这可能和孩子与狗之间的感情连接有关。孩子与宠物间的感情连接或能通过一起玩耍和遛狗的时间多少来反映，而玩耍和遛狗或能促进社交和情绪的发展。”海利·克里斯蒂安说。

据了解，为研究儿童的社交和情绪发展以及与家中养狗之间可能存在的关联，研究团队还分析了2015-2018年间作为“儿童体育活动的玩耍空间和环境”(PLAYCE)研究的一部分所收集的数据。在研究中，2-5岁儿童的家长需填写评估他们孩子体育活动和社交情绪发展的问卷。参与研究的1646个家庭中，有686个(42%)家庭拥有一只狗。

最新研究论文作者也提醒，由于该研究为观察性质，因此无法判断养狗或令幼童社交情绪发展获益的确切原理，亦无法断定其中的因果关系。后续还需进行进一步的研究来评判豢养不同类型的宠物会带来怎样的潜在影响，或孩子与宠物的感情连接对儿童发展的影响。(记者 孙自法)