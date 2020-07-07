北京天坛医院：打赢一场漂亮的疫情阻击战

这是一场与病毒的赛跑：距北京新发地市场仅3.5公里，市场周边唯一一家三甲综合医院，大量发热患者、有新发地市场接触史的患者涌入，确诊患者数量不断攀升……如何全力拦截疫情，确保医院安全、患者安全？身处疫情“震中”、抗击疫情最前沿的北京天坛医院，经过20天的日夜奋战，交上了一份漂亮的抗疫答卷！

短短几个小时确诊4例新冠肺炎患者

6月12日，周五，天坛医院的门急诊患者数量不多。北京市已连续56天没有新增病例。医院新冠肺炎疫情防控办公室（简称“防控办”）的成员们，正在为医院全面复工复产忙碌着。

上午10时左右，两名患者走进了发热门诊。“胸部CT检查显示，其中一名患者肺部具有新冠肺炎患者的典型特征，结合两人发热、干咳等症状，我们怀疑这两人高度疑似。”感染科主任王宝增说，两名患者同为新发地市场运送海鲜的司机，住在一起，同时发病，属于聚集性病例，需要密切关注。后来他们成为这次疫情中北京天坛医院确诊的“1号”和“2号”患者。

患者立即被隔离在一间单独的诊室，感染科医生刘志达随后对两名患者进行了详细的流行病学调查。“他们交叉点一个是住所，一个是新发地市场。”这是刘志达第一次在流行病学调查记录上写下“新发地”三个字，情况迅速上报给医院。

12时30分，北京天坛医院新冠肺炎专家组决定将两名患者立即送进负压病房隔离。

与此同时，与新发地市场有关的信息通过各种渠道迅速汇集而来：6月11日确诊的西城区患者与丰台区另两个疑似病例（此时尚未确诊）的活动轨迹在新发地市场有交集；新发地市场部分环境和物表病毒检测呈阳性……

种种迹象都把源头指向新发地市场，疫情扩散的风险很大。

医院迅速做出反应：发热门诊医护人员分诊时口头询问患者近期是否去过新发地市场，凡是有新发地市场接触史的发热患者，一律进行新冠肺炎核酸、抗体，血常规和胸部CT的“1+3”检查。

16时30分，一位附近饭馆的服务员因为干咳、发热来到发热门诊，几个小时后，她成为确诊的“3号”患者。

17时，“1号”“2号”患者的核酸检测结果为“强阳性”。在医护人员的一再催促下，“1号”“2号”患者的密切接触者，他们的老板和一位同住者来到医院。老板几天前得了“肺炎”，随即他被确诊为“4号”患者。

短时间确诊4例，情况不妙。天坛医院的防控再一次升级：密切注意有新发地市场接触史的患者；封闭医院部分出入口，对人员出入进行管控；加强门诊大厅等各处测温……

防控措施“实时更新”

当晚，北京天坛医院常务副院长王拥军几乎彻夜未眠。

越来越多有新发地市场接触史的群众涌到医院，要求进行核酸检测，发热门诊患者激增。

医院连夜落实各项防控措施，两个PCR实验室“火力全开”，投入新冠肺炎核酸检测；启动应急预案，多方筹备防控物资。到13日早晨，医院已储备至少一个月用量的防护物资。

疫情就是命令。按照“防控疫情最前哨”的标准，医院提出了加强预检分诊和流行病学调查、保持一米线防止人员聚集、加强医护人员个人防护、门诊和病房设立隔离房间、恢复入院患者二次核酸筛查、严格执行病房不陪住不探视等8条措施。

情况不容乐观，确诊人数、发热门诊患者数量一再突破医院的记录，外防疫情扩散、内防院内感染的压力持续增加。在上级主管部门的指导下，医院防控措施不断升级：

发挥党组织战斗堡垒作用和党员模范带头作用，党员积极投身疫情防控一线；取消所有假期，医院任何人不得离京，不得到外院会诊、手术，参加学术活动等。党委书记路明多次到核酸集中采集点、检测现场、门急诊等区域检查工作，现场督导防控措施落实；纪检部门每天到发热门诊、门急诊等重点部门，现场监督防控措施落实情况，堵住任何可能出现的漏洞；对全院员工及住院人员进行核酸检测，劝阻未预约挂号的患者及家属就医。

“只要有可能，我们对每一位确诊或者疑似患者都要进行刨根问底的流行病学调查，尽可能通知他的密切接触者赶快就医，最大限度防止疫情扩散。”防控办成员、疾控处处长王强说。

“超常规”防控确保安全

“如何确保医院安全，确保患者安全，这是一场硬仗，必须打赢！”院领导立了军令状。“如果有科主任瞒报信息、不配合防疫工作，就地免职！”

整个医院迅速行动起来：抽调50余名经验丰富的护士进行采样，检验科24小时全负荷运转，在两天多的时间内完成全院职工、第三方人员、进修医生等在内的7000余人的核酸检测，且结果全部为阴性；全员培训考核、全员流行病学调查如期完成；完成覆盖全院的清洁消毒工作。

与此同时，医院抽调50名经验丰富的医护人员组成一支“采样队”，承担北京市和丰台区交办的集中采样任务，不分昼夜奋战在社区、学校、村庄。采样队队长刘晓楠表示：“尽早发现潜在的感染者，消除疫情继续扩散的隐患。”

经过十几个日夜的奋战，天坛医院打赢了一场漂亮的疫情防控战！

“到目前为止，凡是新冠肺炎感染者到医院就诊，无一例遗漏，全部第一时间确诊，经复核后证明我们的结果准确无误。”检验科主任张国军说。“第一时间”“零误差”的诊断，不但有效地防止了感染者在往返就医和工作生活过程中传染给密切接触者，而且保证了医院的正常医疗秩序，继续为患者提供优质医疗服务。

（本报记者 张景华 董 城 本报通讯员 卢国强）