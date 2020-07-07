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疫情下澳新州聚会不停，一场舞会千人出席 警察：失望

2020年07月07日08:38 来源：中国新闻网

中新网7月6日电 据澳大利亚媒体6日报道，澳大利亚新冠疫情反复，确诊病例持续增加。然而在新南威尔士州，警方称，已处理了多起“大型家庭聚会”。其中在维尔孙河山谷(Wilson's Creek)一处私人住宅，超过1000人参加了一场舞会，令当局感到失望和震惊。

澳大利亚广播公司(ABC)报道称，根据新州目前的限制规定，任何时候只允许20人在家中聚集。但据特威德/拜伦警察局的首席探长马特·基霍(Matt Kehoe)称，最近发生了一系列违反限制的聚会，而上述的这场舞会只是其中之一。

新州北部地方卫生区负责人韦恩·琼斯(Wayne Jones)对参加派对的人的行为提出批评，称整个社区一直在竭尽全力阻止新冠病毒传播，这样的行为是对社区的无视，“令人目瞪口呆”。

基霍还说，就在同一周末，警察还前往了拜伦湾(Byron Bay)的一场家庭聚会，那里的人数估计在200左右，是法定人数的10倍。

基霍说，“这真的太令人失望。”“你仍然可以有一个不错的、规模较小的聚会，但一定不要走向我们在过去几天看到的极端。”

据报道，违反公共卫生命令的组织者和参加者可能会面临巨额罚款。

近日，澳大利亚新冠疫情持续。过去几天，维多利亚州首府墨尔本的新冠病例不断上升，迫使当局在30个郊区执行严格的社交隔离令，并将9座公共住房大楼完全封锁。维州州长安德鲁斯6日表示，维州和邻州新州之间的边界将从当地时间7日起无限期关闭。

(责编：许心怡、崔元苑)


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