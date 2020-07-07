“我没想到自己这么幸运！”7月2日，“换心”成功、恢复顺利的24岁山东女孩玲玲（化名）躺在病床上，回想起自己从日本辗转回国的抢救经历，感到万分庆幸。

“这是我从事器官移植27年来，记忆最深刻的一次患者转运、救治。”7月2日，华中科技大学同济医学院附属协和医院心脏大血管外科主任董念国教授说。

2019年5月，在日本打工的玲玲被藤田医科大学医院诊断为“巨细胞性心肌炎”。9月，该院心脏血管外科教授高味良行对玲玲成功施行了体外人工心脏安装手术。而受日本相关政策条件限制，玲玲无法在日本接受心脏移植手术。

玲玲回国手术的计划受疫情影响推迟，但在中日相关部门共同努力下，为玲玲回国救治开辟的绿色通道逐步打通。航空公司专门对空间较小的机舱进行了改装，修改电源连接，安装监护仪等医疗设备。

6月12日18时27分，飞机安全落地。华科协和医院转运团队早已在机场等候，最快速度办理通关，并在交管部门协助下穿过晚高峰车流。救护车20时到达医院，20时15分，玲玲被顺利转至病房。此后，又经历供心条件不合适、发高烧等波折，玲玲终于在端午节当天迎来了合适的供心。当天，董念国教授、夏家红教授与其他20余名专家联合作战。在经历近7小时的紧张手术后，一颗强劲有力的心脏在玲玲体内重新开始跳动，连续工作10个月的两台人工离心泵终于可以休息了。

如今，看着一天天恢复的玲玲，董念国感触很深：“国家实力让人民至上、生命至上有了更为坚实的支撑，也让医护人员救死扶伤有了更足的底气！”

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 13 版）