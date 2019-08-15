心脏活动的频率、节律或收缩强度改变均可导致心悸，身体健康者心脏活动敏感性增加时也会有此感受。但很多人无法明确自己的心脏不适是否就是心悸，也不知该如何识别。

心悸指人们对于心脏跳动的一种不适感，俗称“心慌”，主观上会有心跳沉重、心脏要跳出嗓子、心脏停跳、心脏乱跳、自觉心脏跳动等感觉。出现心悸的情况主要包括三类：1.健康人在剧烈运动、劳累、情绪不好及兴奋等情况下可以出现，也可发生在饮酒、喝浓茶及咖啡之后。因此发生心悸时首先要找一找是否存在以上因素，当这些因素解除时心悸也会随之消失。2.心脏本身很正常，因为其他器官疾病导致的心悸。常见情况包括发烧、贫血、甲状腺及脑血管疾病等。这时需要查找病根才能有效治疗。3.心脏病引发的心悸。这种情况比较复杂，最常见的是心律失常，也就是人们常说的心律不齐、心动过速、早搏等。

如果是已经确诊为心律失常的患者，发生心悸一定要引起重视。患者可采取自测脉搏法，初步判断心律失常类型和严重性。具体方法：保持心情平静，手臂轻松放在桌面或腿上，将食指和中指压在桡动脉处，力度适中，能感觉到脉搏搏动即可。测量时间为30秒，然后将测得脉搏跳动次数乘以2，就是1分钟脉搏跳动次数。一般，成年人正常脉搏为60~100次/分钟；若超过100次/分钟，则为心动过速，即心跳频率过快；如果脉搏低于60次/分钟，属于心动过缓。健康人或急性心梗、心肌炎等患者都可能出现心率加快。心跳过慢可见于正常年轻人，尤其是运动员，但如果心率低于40次/分钟，就要注意了。若自己摸脉搏感觉不连续，有长的间歇，且心跳如同坐电梯时突然下降的感觉，这可能是早搏或房室传导阻滞。早搏若每分钟超过5次，即使没有心脏病的健康人也要引起高度注意，要尽早就医。

如果有心悸症状，患者就医时要告诉医生三件事：心悸发生有没有什么诱发因素，比如运动、饮酒等；心悸是持续存在还是偶尔几下，多长时间恢复；发作当时脉搏的情况，是增快还是减慢，整齐还是不整齐。这三点对于判断心悸原因非常重要。▲