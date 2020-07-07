没胃口？聊聊夏天“啥都不想吃”这点事

夏天到了，又是一个丰收的季节。眼花缭乱的瓜果，五花八门的冷饮，欲罢不能的冰淇淋，在我们大快朵颐、陶醉其中的时刻，有谁会想到“胃的感触”呢？让我们来听听来自胃的发问：

1、谁会喜欢无休息的加班熬夜（First blood）？

2、谁会喜欢无节制的过饥过饱（Double kill）？

3、谁会喜欢无意识的紧张焦虑（Trible kill）？

4、谁会喜欢无规律的冷热交替（Quatary kill）？

5、谁会喜欢无尽头的久病不愈（Penta kill）？

请注意，我们并非需要满足以上全部五个条件，才可能会出现食欲减退，看啥都不香，每次吃饭就勉强吃一点，量虽不大，却也觉得胃胀、胃满等诸多症状。正如我们临床常被提问：“大夫，我以前夏天啥冷饮、麻辣的都爱吃，现在咋就没胃口了呢？”下面让我们听听北京中医药大学东方医院亚健康科李壮医生为大家讲讲这其中的原由。

中医认为主要原因有三：

其一，夏天本就湿气重，其性粘滞，就如同在我们的味蕾上包了一层膜，根本尝不出任何味道，那又哪来的好食欲呢？再说这湿邪停在胃部，影响食物的消化吸收，使本应该是营养物质的成分都堵在胃部，成了垃圾成分。说白了，一肚子垃圾，怎么能不胀？怎么会还想吃东西？

其二，生活条件好了，我们却选择了不良的生活习惯，不思“粗茶淡饭”，一味向往炎炎夏日，举杯痛饮冰镇啤酒，或者冰镇碳酸饮料，这可真是“贪凉一时爽，一直贪凉火葬场”，日久必致脾胃虚寒，就不止“啥都不想吃”这点事了。

其三，日益加重的工作强度，长期的焦虑抑郁状态，也会引起气机逆乱，阻滞于胃部，出现“食之无味”的症状。

那么，我们该如何避免“夏季食欲减退”这个问题呢？

给您三条建议：

第一，保持良好的作息规律，避免辛辣、油腻、寒凉的食物，多吃清淡且有营养的食物，做到细嚼慢咽，减小胃肠的工作压力。

第二，保持健康的情绪状态，可以尝试自己的兴趣爱好，或者播放舒缓的音乐，适当转移注意力，心情愉快自然可以改善食欲。

第三，选择药食同源的中药代茶饮，由医生根据您的舌苔、脉象，判断您的亚健康状态和体质特点，提出适合自身的中药代茶饮方案。

但是，并不是所有的代茶饮都适合您。

常听说枸杞子、大枣泡水养生，却不知这不适合湿热体质的亚健康人群；

常听说用薏苡仁、赤小豆煮水祛湿，却不知这不适合脾虚体质的亚健康人群；

常听说用金银花、菊花清热利咽，却不知这不适合虚寒体质的亚健康人群。

可见，选择中药代茶饮可不能跟着自己的感觉走，小心用错了药。所以，温馨提示，选择适合自己的中药代茶饮还是请您咨询医师。