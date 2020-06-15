北京全市医疗机构就诊发热人员全部“1+3检查”

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第115场新闻发布会上，市卫生健康委新闻发言人高小俊介绍，6月11日北京市新增新冠肺炎确诊病例后，医疗保障组加强发热门诊和院感防控管理，要求全市各医疗机构对就诊的发热人员全部进行“1+3检查”（新型冠状病毒核酸检测，新型冠状病毒抗体检测、CT、血常规检测），同时，进一步加强相关流行病学史问询。

本市要求全市各医疗机构特别是设发热门诊的79家医疗机构（含军队6家），对就诊的发热人员全部进行新型冠状病毒核酸检测，抗体检测，以及CT和血常规检测（1+3检查），进一步加强相关流行病学史问询，特别是近14日内有无去过新发地等农贸市场。在等待检验检查结果期间，患者要就地严格规范管理。各医疗机构的发热门诊，不得拒诊；未经卫生健康行政部门批准，不得停诊，随时对就诊人员数量进行监测，发现就诊人员异常增加时要迅速向辖区卫生健康行政部门报告，并采取应急处置措施，充分发挥好发热门诊探头和前哨作用。

本市将强化落实北京院感防控16条措施，特别要求各医疗机构进一步加强医务人员全员培训，严格落实国家和北京市医务人员防护指南，加强预检分诊点、发热门诊、留观区域等重点场所人员防护，最大限度降低医务人员感染风险。要求接诊过新冠肺炎确诊病例的医院迅速开展排查与消毒,全面排查与确诊病例有接触的医务人员和其他相关人员，并做好接诊病区的消毒。6月13日本市又派出8名市级院感专家对相关医院的院感防控工作进一步进行现场指导检查。

高小俊表示，市卫健委将持续与各区卫生健康委加强对各医疗机构的督导检查，全力做好新冠肺炎患者的排查工作，同时提高院感防控水平，确保全市医患安全。此外，部分医院正在按《加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划（2020-2022年）》的要求开展发热门诊的改造提升工作。（记者 贾晓宏 李祺瑶）

新闻内存

79位接触确诊病例医务人员核酸阴性

本市要求接诊过新冠肺炎确诊病例的医院迅速开展排查与消毒,全面排查与确诊病例有接触的医务人员和其他相关人员，并做好接诊病区的消毒。

目前，对宣武医院、博爱医院等接触过确诊病例的医务人员和其他工作人员79人，全部进行了核酸检测，结果均为阴性。

就诊提醒

市卫健委：

近期去过新发地市场人员可打120乘专车诊疗

市卫生健康委新闻发言人高小俊表示，根据疫情防控要求，本市对5月30日以来到过北京新发地批发市场或与市场销售人员有密切接触的人员开展核酸检测，以社区为单位进行筛查。相关人员应该及时主动向所在工作单位和社区报告。除报告外，还应及时就近到设有发热门诊的机构进行诊疗，可以拨打120急救热线，乘坐专用的车辆进行诊疗。力争做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

市卫生健康委已在官网公布了全市98家具备核酸检测能力的机构信息。