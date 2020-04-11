湖北无高风险市县，武汉维持中风险

湖北日报讯(记者龙华、通讯员曹勤)4月10日，湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部发布更新市县疫情风险等级评估：湖北维持无高风险市县；武汉市城区整体仍为中风险。

依据国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制《关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见》中的风险划定标准，经省疾控中心组织专家评估，截至4月9日24时，湖北低风险市县75个，中风险市县1个，无高风险市县。武汉市13个城区中，低风险区12个，中风险区1个(硚口区)，无高风险区。

与4月6日评估相比，湖北各市县风险等级评估结果无变化。

湖北省市县风险等级一览表：

低风险(75个)

五峰县、咸丰县、来凤县、神农架林区、远安县、兴山县、鹤峰县、秭归县、巴东县、宣恩县、宜都市、保康县、竹溪县、竹山县、房县、江陵县、郧西县、老河口市、建始县、利川市、通城县、长阳县、恩施市、罗田县、崇阳县、枝江市、英山县、南漳县、当阳市、通山县、丹江口市、宜城市、松滋市、谷城县、嘉鱼县、石首市、沙洋县、随县、潜江市、公安县、咸宁市城区、阳新县、赤壁市、团风县、枣阳市、京山市、武穴市、大冶市、荆门市城区、孝昌县、麻城市、监利县、黄梅县、蕲春县、钟祥市、浠水县、大悟县、红安县、云梦县、应城市、广水市、洪湖市、荆州市城区、十堰市城区、天门市、安陆市、仙桃市、黄石市城区、宜昌市城区、襄阳市城区、汉川市、黄冈市城区、随州市城区、孝感市城区、鄂州市城区

中风险(1个)

武汉市城区

高风险(0个)

无

武汉市13个城区风险等级一览表

低风险(12个)

新洲区、汉南区、黄陂区、江夏区、蔡甸区、东西湖区、青山区、汉阳区、江岸区、洪山区、江汉区、武昌区

中风险(1个)

硚口区

高风险(0个)

无