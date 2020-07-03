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商务部：引导市场调整功能分区 把生鲜农产品转到地上经营

2020年07月03日16:10 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月3日电 （王国菁）7月3日，国务院联防联控机制就农贸市场防疫与监管相关工作举行发布会。会上，商务部市场建设司副司长胡剑萍表示，农产品市场设施好坏直接影响了经营环境和消费者的体验。

胡剑萍介绍，从欧美发达国家来看，农产品批发交易都是在封闭的厅棚里进行。上个世纪我国农产品市场以露天交易居多，经过多年的改造，大部分批发零售都已进入了厅棚，以确保农产品在任何季节和恶劣的天气状况下都能正常交易。

“我们同时也注意到，在一些大城市受租金高等因素的影响，有些市场将水产品、肉类等鲜活农产品的经营放到了地下，如果通风、清洁不到位，会带来一定的卫生防疫隐患。”胡剑萍称，下一步，商务部将积极配合有关部门指导市场加强管理，做好消杀防疫工作，同时引导市场调整功能分区，把生鲜农产品转到地上经营，营造更加安全、舒适的消费环境。

(责编：许心怡、崔元苑)


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