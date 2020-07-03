商务部：对企业的支持政策同样适用于受疫情影响的海鲜经营商户

人民网北京7月3日电 （记者崔元苑）7月3日，国务院联防联控机制就农贸市场防疫与监管相关工作举行发布会。针对在此次疫情中损失较大的海鲜经营商户，商务部市场建设司副司长胡剑萍表示，商务部对此问题高度关注。

胡剑萍分析说，新冠肺炎疫情发生以来，居民购买能力总体上来说是有所下降。从进口来看，今年前5个月进口税海产品19万吨，金额57亿美元，数量同比增长了5%，金额却下降了8.5%，平均单价下降了13%。从一些市场反馈来看，新发地疫情发生后，除三文鱼暂停销售外，其余经营商品在票证齐备的前提下都可以销售。南方消费者习惯食用鲜活产品，冻品销售本身就较少，所以受影响也小。北方部分地区冷冻水产品日常消费较多，近期销量确实有所下降。

“为帮助企业渡过难关，相关部门已经在税费、社保、租金、信贷等方面出台了支持政策，这些政策也同样适用于受新发地疫情影响的市场和商户。”胡剑萍透露。