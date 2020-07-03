国家卫健委：近一周新增治愈出院病例较前一周增长46%

人民网北京7月3日电 （记者崔元苑）7月3日，国务院联防联控机制就农贸市场防疫与监管相关工作举行发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强通报疫情情况时指出，近一周，新增治愈出院病例60例，较前一周增长了46%。要继续落细各项常态化防控措施，加强医疗救治，促进更多患者康复。

据介绍，7月2日0—24时，31个省、区、市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5例，其中境外输入病例3例，本土病例2例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，在北京。当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者453人，重症病例较前一日增加1例。境外输入现有确诊病例69例，现有疑似病例1例。累计确诊病例1923例，累计治愈出院病例1854例，无死亡病例。

截至7月2日24时，据31个省、区、市和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例409例，累计治愈出院病例78499例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83542例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者763077人，尚在医学观察的密切接触者5589人。

无症状感染者方面，31个省、区、市和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察6例；尚在医学观察无症状感染者97例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1736例。其中，香港特别行政区1242例，澳门特别行政区46例，台湾地区448例。