北京隔离人员禁止参加跨房间跨家庭跨院落聚集性活动

7月1日，本市新增报告1例确诊患者。在昨天举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火通报确诊患者情况，并提醒隔离人员禁止参加跨房间跨家庭跨院落的聚集性活动。

确诊病例，男，44岁，住址为丰台区卢沟桥街道大井社区，新发地市场综合交易大厅工作人员。6月15日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月27日进行核酸检测，6月28日报告结果为阳性，6月29日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，CT显示双肺炎症，7月1日确诊，临床分型为普通型。

庞星火说，当前疫情防控形势持续向稳向好，但是风险依然存在。疾控部门再次提醒市民，一旦出现不适症状要全程做好防护，及时就医，不能带病外出参加活动。集中或居家隔离人员必须严格遵守隔离要求，禁止外出，禁止参加跨房间跨家庭跨院落的聚集性活动，出现任何不适都要及时报告，规范就医。基层医疗卫生机构如诊所、门诊部、医务室、保健室、卫生站等如接诊有关联症状的患者要及时报告疾控中心并向医院转诊。（记者 贾晓宏 牛伟坤 李祺瑶）