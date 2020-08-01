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全球单日新增新冠病例数超29万再创新高

2020年08月01日17:23 来源：新华网

　　新华社日内瓦7月31日电 世界卫生组织7月31日公布的新冠疫情数据显示，全球单日新增病例数超过29万，再创新高。

　　世卫组织的每日疫情报告显示，自7月20日以来，全球每日新增病例数均在20万例以上。截至欧洲中部时间7月31日10时（北京时间16时），全球确诊病例较前一日增加292527例，达到17106007例；死亡病例增加6812例，达到668910例。

　　美国仍是全球疫情最严重的国家。自7月7日以来，美国疾病控制和预防中心每天报告的单日新增确诊病例均超过5万例。美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，7月31日晚，美国累计新冠确诊病例已超过455.8万例，累计死亡病例超过15.3万例。

　　世卫组织说，有证据表明一些国家病例激增的部分原因是年轻人在北半球的夏季放松了对新冠疫情的警惕。世卫组织总干事谭德塞在7月30日的例行发布会上强调，在新冠疫情面前，年轻人并不是“不可战胜的”，他们也会被感染，可能会死亡，还可能把病毒传染给其他人。

(责编：许晓华、李轶群)


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