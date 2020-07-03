拯救“低头族”也得分情况

先讲个笑话，说学校里，学霸和学渣，都抱着书睡着了。老师把他们叫起来，对学渣说，你看看你，一看书就睡觉，你看看人家（学霸），睡觉都在看书。

笑话里体现的认知扭曲，其实在生活中比比皆是，比如在对待“低头族”的问题上。

说起不健康的生活方式，很多人会想到“低头族”，并下意识地认为“低头族”就是长时间使用手机的人。

其实并不全面。长时间看书的人，不也是一直低着头吗？长时间看手机也好，长时间看书也罢，对于视力的伤害，本质上都是一样的——过度用眼；对于颈椎的伤害，本质上也都是一样的——挤压颈部神经和血管。

但是，同为“低头族”，玩手机等电子产品的与看书的，社会观感却大不相同。前者往往被认为是不务正业、虚度时光；后者则常被看做是积极向上、热爱学习。

比如笔者的孩子，上小学四年级，他老捧着平板电脑看，他妈妈就会生气，哪怕他看的是内容严肃的科普文章；他要是拿本书看，他妈妈就会欣慰地笑起来，就算他看的不是《科学家故事一百篇》。这就跟开头那个笑话里讲的道理一样，都是用眼过度，但看书的就是比看手机的受待见。

造成这种差别化对待的原因，除了我们这个社会重视书香之外，还有精神层面上的考虑在内。手机等电子终端里包罗万象，鱼龙混杂，如果定力不够，很可能接收了一大堆无效信息甚至有害信息，从负面影响了人的专注力这一宝贵的能力。

看书则不然，除了增长知识外，还能增强人的专注力，提升深度思考的能力，进而有助于维持一个比较平衡的心理状态。从这个角度看，“低头族”中的读书人，并没有“身心俱疲”。

因此，我们常说要拯救“低头族”，其实是个笼统的说法，具体情况还得具体分析。沉迷于手机等电子终端的，得让他们明白，面对的不只是对眼睛、颈部健康的损害，还有对精神集中度的损害。沉迷于读书的，则需要明白，虽然是个好习惯，虽然“社会美誉度”挺高，但看多了，依然是用眼过度，不利于健康。从这个意义上说，需要拯救的其实不是“低头族”，而是沉迷这一现象，在此就暂时先不展开了。