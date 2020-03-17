国家中医药管理局：中西医结合成为此次疫情防治的亮点

人民网北京3月17日电 （许晓华）17日，国务院联防联控机制就药物疫苗和检测试剂研发攻关最新情况举行发布会。会上，国家中医药管理局科技司司长李昱表示，中西医结合已经成为这次疫情防控救治的亮点，也是目前疫情防控救治取得阶段性成果的重要保证，也是我们国家向国际社会提供的中国智慧和中国方案。坚持中西医并重、中西医结合，是我国新时期卫生健康方针之一，也是我国医药卫生制度的突出特色。中西医结合在疫情防控工作中主要体现在四个方面。

一是在政策机制方面。疫情发生以后，国家卫生健康委、国家中医药管理局及时印发了《关于进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎中西医结合救治工作的通知》，国务院联防联控机制医疗救治组也印发了《关于在新型冠状病毒肺炎等传染病防治工作中建立健全中西医协作机制的通知》，进一步强化了中西医结合会诊制度，促进中医药在整个疫情防控救治过程中深度参与。

二是在方案制定上。国家卫生健康委和国家中医药管理局共同制定的诊疗方案中，很好的整合了中医、西医两种方案，而且随着救治工作的不断深入，中医药方案的内容越来越多、越来越丰富。

三是在救治队伍上。疫情发生以后，国家迅速组织了由中医西医两支专家队伍组成的国家医疗救治专家组和国家医疗队，各地的专家组和医疗队也都是由中医西医人员共同组成。

四是在救治方法和手段上。中医西医各具优势、各具特色，并且相互配合、相互协作，共同维护人民群众生命安全和身体健康。同时，也为构建具有中国特色的中西医结合传染病防治体系进行了有益探索和实践。