北京顺义30余万份检测样本均为阴性

日前，记者从顺义区获悉，顺义区的37个核酸检测采样点已集中核酸检测累计采样30.9万余人，辖区内医疗机构和第三方检测机构累计完成302024人份样本检测，检测结果均为阴性。

夏日炎炎，顺义区多措并举，优选场地、安排休息场所、提供降温解暑食品、利用洒水车为地面空气降温等，尽全力做好服务保障。区卫健委广泛发动各属地及时为疫情防控医务人员送饮料、西瓜等解暑用品。

在天竺镇府前二街集中核酸检测现场，人流分流岗、门口初检岗、巡视岗、分检岗、医护联络岗、后勤保障岗、信息录入岗……工作人员各司其职，保障医务人员快速有序开展检测采样工作。现场划分出测温区、等候区、登记区、采样区等区域，设置一米线、单向通道、出入口指示牌、二维码采样登记牌等，尽量减少接触。不仅如此，各个检测点还通过搭建遮阳凉棚，装空调、风扇及放置冰块等方式，为医护人员降温，并提供充足的冰镇饮料、西瓜等多种物资补充体力，摆放绿植净化空气。同时场地随时消毒，保持环境卫生清洁，保障核酸检测人员健康安全。（记者 王可心）