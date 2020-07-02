澳新冠确诊病例达7920例 拒绝病毒检测者或面临罚款

据澳洲网报道，澳大利亚累计新冠确诊病例已达7920例，死亡病例104例。当地时间7月1日，维多利亚州新增确诊73例，新南威尔士州新增确诊14例。

当地时间6月20日，澳大利亚悉尼市风和日丽，民众利用周末在帕拉马塔河(Parramatta River)享受水上游乐时光。图为远眺悉尼市中心。中新社记者 陶社兰 摄

维州新增新冠病例73例

据报道，维州新增新冠病例73例，对此，州长安德鲁斯表示，在新增病例中，3例来自酒店隔离者，9例与已知和已控制的疫情暴发有关，19例通过常规检测发现，42例仍然在接受调查。

6月30日，维州进行了2万多次检测。针对疫情，安德鲁斯透露，“至少有相当一部分城市的疫情暴发，是由酒店工作人员违反自我隔离规定造成的。”

莫里森：拒绝病毒检测者或面临罚款

报道称，墨尔本东南部购物中心的一家苹果(Apple)商店的一名员工，近日被检测出新冠病毒呈阳性，但这家商店仍在营业。

苹果公司的一名女发言人表示，由于确诊员工被认为没有与店里其他人有过任何密切接触，而且有严格的清洁规程，因此，这家店不需要对民众关闭。

当地时间6月1日，澳大利亚多州进一步扩大“解封”，观众在当天重新开放的悉尼新南威尔士州美术馆参观。 中新社记者 陶社兰 摄

受疫情影响，墨尔本近日又有3所学校关闭进行清洁并进行接触者追踪，分别为两所高中和一所小学，其最近出现了新冠确诊病例，从6月26日至今已经有17所学校关闭。

澳大利亚总理莫里森7月1日表示，支持维州政府实施严格的郊区封锁措施，该措施旨在防止墨尔本人感染新冠病毒。莫里森还警告称，由于病毒高危地区检测“闪电战”还在继续，拒绝接受检测的人可能会面临罚款。

四成昆州人计划今年当地度假

新州新增新冠肺炎病例14例，均为在酒店隔离的回澳游客。

新州卫生厅长哈扎德7月1日宣布，来自维州病毒高危地区的人将被禁止进入新州，违规者将面临罚款或6个月监禁。“人们应该非常严肃对待维州的疫情形势，不要骄傲，不要自满，它可能发生在任何地方。”他说，“我们感到抱歉，这不是我们想做的，但为了自己的安全，我们必须这么做。”

据了解，昆士兰州州长帕拉兹克7月1日表示，“我们生活在后新冠病毒时代，这意味着在疫苗出现之前，我们必须保持社交距离，我们永远都不知道什么时候会出现新病例。”尽管昆州边境7月10日重新开放，但有四成昆州人计划今年在当地度假。