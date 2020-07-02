找工作，你看重“面子”还是“里子”

这个特别的毕业季逐渐接近尾声，很多应届毕业生通过“云签约”定下了工作。随着就业市场的变化，青年的职业选择也呈现出新的特点。一些工作表面看着光鲜，可发展空间不大，一些工作看似不那么“高大上”，但能锻炼人、发展空间大，这类工作正受到年轻人越来越多的关注。

前不久，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1920名18-35周岁青年进行的一项调查显示，71.0%的受访青年找工作更看重“里子”。求职注重“里子”，64.0%的受访青年认为是对未来有更明确定位。

相比“面子”，71.0%受访青年找工作更看重“里子”

上海某高校应届毕业生刘念（化名）对记者说，她找工作看重兴趣、薪资、发展前景，不喜欢简单重复的工作，“我喜欢有挑战性的工作，不会在清闲中磨灭意志。我最后选择的工作，能让我学到很多东西，3年内就有晋升的机会。”

北京某高校应届毕业生曾岚岚（化名），通过线上面试入职了一家新媒体公司。“如果不是喜欢的行业和工作，我会非常抗拒。我更看重职业发展的可能性和广阔的空间。”

调查中，71.0%的受访青年表示自己找工作更看重“里子”。交互分析发现，职场青年（75.0%）比应届毕业生（49.7%）明显更看重“里子”。

求职时，大家看重什么？薪酬高福利好（67.0%）位列第一，之后依次是：职业发展空间大（46.0%）、单位性质（45.0%）、自己喜欢（43.0%）、能得到锻炼和成长（40.0%）、工作稳定（37.0%）、企业文化符合个人价值理念（36.0%）。

刘念觉得，职业本没有贵贱之分，大家择业不再看重“面子”，能让人们更关注实现自身的价值。

江苏省某高校社会学院辅导员袁鑫（化名）介绍，他带的人文社科类专业学生，近两年择业明显更看重一份工作能带来的实际的东西，而不是有没有“面子”。即便是一些“体面”的单位来校招聘，如果工作枯燥、简单重复，也吸引不到多少学生。他们会看重专业技能的发挥、未来能否得到长足发展等。

年轻人求职重“里子”，64.0%受访青年认为是对未来有更明确定位

调查显示，89.0%的受访青年感到如今年轻人找工作比以往更看重“里子”了。进一步分析发现，应届毕业生有此感受的比例更高（91.9%）。

“工作是自己做的，不是给别人看的。经历了今年的疫情，我更加注重遵从内心感受。”曾岚岚表示，班上大部分同学择业也更加看重自己的兴趣和职业发展，很少有人仅因为工作听上去高大上就去选择。

刘念感到，年轻人对于工作的“面子”“里子”的看法跟以前不一样了。现在的年轻人非常看重自身的价值实现和遵从内心喜好，不受他人看法的左右。

中国政法大学商学院教授、中国政法大学人力资源开发与管理研究中心主任王霆表示，现在年轻人找工作更加务实，是因为对自己的未来充满预期，对自己更加了解了。“一个好的企业，非常注重培养年轻人的能力，这也带动年轻人注重自我成长和提升。”他举例，华为会给新入职大学生配两名导师：操作导师和思想导师，帮助新人提高实战能力，尽快从学生身份转型为合格职场人。

年轻人求职注重“里子”，64.0%的受访青年认为是对自己未来有更明确定位，57.0%的受访青年认为是更在意从业实际心理感受，54.0%的受访青年指出是重视自我价值的实现，51.0%的受访青年认为是有主见，更加独立，46.0%的受访青年表示是更加务实，看重个人成长。

陕西某事业单位职员郑铃（化名）认为，很多有“里子”的工作往往对个人要求更高：顶住压力的敬业精神、自我主导的成长精神、与时俱进的学习精神，“他们往往更加注重自我挑战和超越，不会一直待在舒适区，敢于突破自己，发掘更多的潜力和可能性，实现自我价值和成长”。

在袁鑫看来，毕业生在找第一份工作时不再考虑是否体面，而是更加理性，提高岗位与个人的匹配度，更容易在工作中获得乐趣，以饱满的热情投入工作中，形成良性循环，更能成长为专业人才。

64.0%的受访青年认为求职看重“里子”，能让人尽早遇到适合的“终身”职业，56.0%的受访青年认为能缩短职业摸索期，55.0%的受访青年认为能增加就业稳定性，55.0%的受访青年表示更能激发热情与进取心。

王霆建议，年轻人择业，要选择注重员工能力、把人才当作核心资源的企业。“这样的企业会深深认同人是核心战略资源，积极投入培养年轻人。而侧重人才培养的氛围也会让年轻人注重提升个人能力，办事有效率，形成健康职业观。”他建议年轻人择业时了解企业的职业通道，做好职业预期。

受访青年中，16.0%的人是应届毕业生，82.0%的人是职场人士。

中青报·中青网记者 杜园春 实习生 杨梓倓 来源：中国青年报