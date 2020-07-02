68.0%受访青年希望高校调整专业培养方案匹配就业

今年这个特别的毕业季令人印象深刻，很多应届毕业生通过“云面试”确定了第一份工作。要促进大学生就业，高校应该怎么做？前不久，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1920名18-35周岁青年进行的一项调查显示，68.0%的受访青年希望高校不断调整更新专业培养方案，与时俱进。

“很多人大学4年都不清楚自己适合的、感兴趣的职业到底是什么。像我就是，现在的这份工作是我爸妈认为好，让我去应聘的。虽然工作的一年里，我学到许多东西，但仍感觉不到快乐。”入职陕西某事业单位一年的郑铃（化名）说。

北京某高校应届毕业生曾岚岚（化名），前阵子通过“云面试”签约了一家新媒体公司，她非常期待这份工作。“我一直对媒体行业感兴趣，之前也实习过，相对传统报业我更喜欢新媒体，所以投简历的方向也非常明确”。

曾岚岚说，身边也有同学对就业是迷茫的，“比如不清楚行业的发展现状，不了解工作模式，更不知道自己喜欢什么”。

江苏某高校社会学院辅导员袁鑫（化名）指出，虽然总在强调职业生涯规划，但大部分同学并没有明确规划。择业时不少学生会比较盲目，不知道喜欢什么、适合什么。高校基本会在大三开设与毕业、就业相关的讲座，像制作求职简历、备战考研这些比较细分的内容也会在活动中渗透，但学生普遍兴趣不大。

郑铃希望，高校在新生入校时就通过设置就业指导等课程，让学生能有更多时间考虑未来、规划职业，提高优质就业率。

袁鑫非常认可高校从大一就开始引导学生进行职业生涯规划，“虽然是几年后找工作，但职业意识应尽早培养，让学生早早发现兴趣点，等求职季到来，老师也能有针对性地提供有效帮助”。此外，他对学院组织相关专业学生参观企业的活动非常认可，“这对学生了解职业方向非常有帮助，可以看看自己未来可能的工作状态”。

中国政法大学商学院教授、中国政法大学人力资源开发与管理研究中心主任王霆认为，高校目前在职业规划、课程设计和职场教育中，确实存在难以满足大学生实际需要的情况。他建议，高校要与企业合作，为学生创造更多实习机会，也可以邀请企业资深人士、优秀校友等，讲讲自己的职场经历和困惑、感受，有利于大学生了解职场。

促进大学生就业，高校应该怎么做？68.0%的受访青年希望不断调整更新专业培养方案，与时俱进，61.0%的受访青年希望学校因材施教，帮助学生尽早找到合适定位，56.0%的受访青年建议关注年轻人有兴趣、需求大的职位和领域，49.0%的受访青年期待针对新兴岗位与职业开展就业指导活动。

受访青年中，16.0%的人是应届毕业生，82.0%的人已进入职场。

中青报·中青网记者 杜园春 实习生 杨梓倓 来源：中国青年报