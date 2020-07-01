健康新势力报名仅剩3天！专家团助阵，500+企业已报名

谁是中国健康新势力 | 首届中国健康新势力企业征集进行时

寻找全国医健产业潜力企业探索挖掘中国大健康发展新动能人民网·人民健康联合火石研究院以及 中国医疗健康产业投资50人论坛（简称H50）共同发起2020首届中国健康新势力企业征集活动。赋能产业创新，助力健康中国。

△中国医学装备协会理事长 赵自林

新势力评审专家寄语

赵自林：努力为健康事业做出应有贡献

中国医学装备协会是民政部批准的全国性的一级协会。医学装备是医疗卫生事业发展的物质基础，也是重大突发公共卫生事件防控的重要物资，在新冠肺炎防控中显得尤为重要。健康是人人追求的目标，也是国家富强、民族兴旺的重要标志。维护人类健康是我们的职责，我们要尽职尽责，努力为健康事业做出应有的贡献。人民网·人民健康联合火石研究院、中国医疗健康产业投资50人论坛主办的2020年首届中国健康新势力企业征集活动已启动，欢迎各位企业界朋友关注并参与。赋能产业创新，助力健康中国。

△ 华盖资本董事长、创始合伙人许小林

新势力评审专家寄语

许小林：新势力引领医健产业新一轮增长

由人民网·人民健康联合火石研究院、中国医疗健康产业投资50人论坛主办的2020年首届中国健康新势力企业征集活动已启动。欢迎各位企业家朋友关注并参与。医疗健康已经成为当前最热门的细分领域，医疗健康产业在过去的十年已经取得了飞速的发展，8万多亿的产值已经占到了GDP的5%以上。在未来的十年，健康产业的新势力将引领医疗健康产业新的一轮增长。这个活动中将征集和选出引领未来医疗健康产业发展的新势力。欢迎大家多关注这个活动，赋能产业创新，助力健康中国。

△ 火石研究院院长李山红

新势力评审专家寄语

李山红：生物医药中小创新型企业兴起

在服务于园区与地方政府发展生物医药产业的历程中，我们看到这个行业的发展模式和产业生态正在变化——从原来大企业主导生命健康领域创新，变为更多中小企业协同参与的开放性平台和开放性生态建设。本人参与了北京市十二五生物医药产业规划，现在正在参与北京市十四五生物医药产业规划。从北京、长春、深圳、杭州以及重庆的生物医药产业园区规划和政策参与制定过程中，我看到了各地发展生物医药健康产业的激情和动力，也看到了中小创新型企业兴起的趋势。我想这也是举办本次活动的意义所在。人民网·人民健康联合火石研究院、中国医疗健康产业投资50人论坛主办的2020年首届中国健康新势力企业征集活动已启动，欢迎各位企业家朋友关注并参与。赋能产业创新，助力健康中国。

各界聚焦“新势力”

报名进入最终倒计时

自活动启动以来，受到媒体和企业广泛关注，除人民网、H50、火石创造外，新华网、央广网、中国经济网、环球网等10+国家级媒体，E药经理人、赛柏蓝器械、梅斯医学、新浪医药、动脉网、丁香通、中国体外诊断网、转化医学网、医药时间、基因谷、产诚生物、医学中文网、橘叶网、科技金融时报、人工智能与脑科学研究院等30+行业媒体，浙江省健康产业联合会、陕西省国际医学交流促进会、武汉东湖国家创新示范区生物医药行业协会、光谷生物城、石家庄高新区、传化科技城、和达高科等协会、政府园区及相关机构纷纷转发，累计报名企业已达500+。

关于官方报名方式

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a.扫码报名：企业可通过扫码进入企业报名页面填写相关资料提交报名即可或填写附件“申报表”发送到指定邮箱即可，或复制 http://suo.im/5Nn02B到浏览器打开-下载附件-填写“申报表”发送到指定邮箱 duhaitao@people.cn邮件标题格式：2020年健康新势力企业报名+企业简称

注：本次活动不收取企业任何报名及评选费用且主办方将严格保密企业信息

行业细分领域参考表

b.咨询报名：杜海涛 139 1160 3799（人民网·人民健康），朱紫泉 182 6889 9140 （火石创造）