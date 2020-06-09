谁是中国健康新势力|首届中国健康新势力企业征集进行时

当前，中国乃至全球正迎来医疗健康大发展的契机。伴随着“健康中国2030”全方位全生命周期健康管理的场景化应用落地，医疗健康市场规模增长迅猛，医疗器械、医药商业、医疗服务和个人健康管理等领域的产业升级进程加速。

医疗健康行业一直以来备受关注与重视。疫情之下，其展现出了更为广阔的发展前景。人民对医疗健康的诉求日趋强烈，给医疗健康类企业提供了新的成长机会。新时代，新挑战，也蕴含着新机遇。危机，是对企业的“大阅兵”。经过真刀真枪的疫情淬炼，大部分医疗健康企业的表现可圈可点。无论是互联网医疗还是第三方检验中心，又或者是创新IVD和医疗机器人……医疗技术和相关产品企业在抗疫期间交出了亮丽的答卷。

中国梦，健康梦。那么，哪些企业会是健康中国建设的主力军？它们或潜心扎根于医药健康产业中的重点细分行业，或掌握互联网/大数据/人工智能等核心前沿技术，正在蓄势引领健康未来。

为此，人民网·人民健康，联合火石研究院，发起2020首届中国健康新势力企业征集评选。我们将寻找全国医健产业潜力企业，探索挖掘中国大健康发展新动能、新举措，助力新基建，从而提高全社会对新势力企业的关注支持力度。

本次评选将采用“权威专家+AI”评选方式，基于中国生物医药产业发展指数作为数据参考，并结合专家评审，从企业的行业知名度、发展成长潜力、投资价值等维度，多重指标综合计算，从而决出最终名单。榜单评选结果将在7月正式公布，届时一线创业者、投资机构、行业专家学者、政府园区领导、国家级主流媒体等将共同见证荣耀时刻。

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