2020全国改善医疗服务优秀典型宣传暨“2020年度群众满意的医疗机构/科室/医务工作者”推选宣传活动开启征集报名通道

人民网北京7月1日电 为继续深入推进《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》，做好典型宣传工作，在国家卫生健康委医政医管局指导支持下，人民网·人民健康结合3年来改善医疗服务以及新冠疫情防控中改善医疗服务的有效举措，继续以多种形式进行改善医疗服务典型宣传，并启动“2020年度群众满意的医疗机构/科室/医务工作者”系列推选宣传活动。

推选宣传活动由国家卫健委医政医管局指导，已连续举办4年。本次推选宣传活动将面向全国各级公立医院，旨在发掘和树立3年中的改善医疗服务典型案例以及新冠肺炎疫情防控中改善医疗服务的有效举措，凸显医疗机构在3年改善医疗服务中不断创新、患者满意度得到显著提升。希望通过广大网友、医护人员、专家学者、媒体人员的视角，以图片、文字等多媒体方式，记录各医疗机构在改善医疗服务过程中涌现的典型事迹、感人故事，形成典型带动、示范引领的工作氛围，为深入落实改善医疗服务重点工作营造良好社会舆论，提升人民群众看病就医满意度。

推选宣传活动分为典型推荐或自荐、展示宣传（网友投票点评）、初评、终评、活动总结五个阶段，配合“院长谈改善医疗服务”系列访谈、“改善医疗服务”专题等主题宣传，全面展现改善医疗服务行动中的涌现的优秀典型。

本次推选类别包括“2020年度群众满意的医疗机构”、“2020年度群众满意的科室”、“2020年度群众满意的医务工作者”、“2020年度全国改善医疗服务示范案例”、“2020年全国改善医疗服务创新型医院”、“2020年全国改善医疗服务创新型院长”六大推选专题。由各省卫健委推荐，或全国各级医疗机构、公众、媒体等自荐或推荐，按照推选要求，报送参评改善医疗服务相关案例材料，以及参选项目类别。人民网·人民健康将对候选案例进行初审、复审、终评，最终推选出“2020年度群众满意的医疗机构/科室/医务工作者”、示范案例、创新型医院和院长。人民网·人民健康将构建宣传活动专题，对参评的案例进行专题展示和宣传。

为充分展示和宣传“进一步改善医疗服务行动计划”活动中涌现的典型经验，人民网·人民健康计划举办“2020全国智慧医院建设与发展大会”，助力智慧医院、互联网诊疗和互联网医院发展。在部分省份举办“2020进一步改善医疗服务行动计划区域宣讲会”，总结三年改善医疗服务工作，交流推广改善医疗服务经验。在此期间，人民网·人民健康将继续开展“院长访谈：‘数说’改善医疗服务3年”系列访谈，以数据盘点总结3年改善医疗服务以来取得的成果。

同时，人民网·人民健康拟于10月举办“2020中国医院院长改善医疗服务论坛”，对活动典型进行集中推介并开展深度交流，对入选的医院、科室和医务工作者等进行全媒体宣传。同时，将围绕改善医疗服务相关主题进行深入研讨，弘扬改善医疗服务典型经验，探索现代医院管理制度建设的新思路、新模式，助力健康中国建设。

报名通道：下载附件推选表格，请于2020年8月20日前将电子版发送至邮箱：ciai@people.cn。

附：“2020群众满意的医疗机构/科室/医务工作者”推选宣传活动方案”

为继续深入推进《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》（国卫医发【2017】73号），做好典型宣传工作，根据《国卫医资源便函﹝2020﹞174号》文件要求，积极推进进一步改善医疗服务行动计划，总结3年来典型经验和成果，人民网·人民健康拟在国家卫生健康委医政医管局指导支持下，结合3年来改善医疗服务以及新冠肺炎疫情防控中改善医疗服务的有效举措，继续以多种形式进行改善医疗服务典型宣传，开展“2020年度群众满意的医疗机构/科室/医务工作者”系列推选宣传活动。

本次推选宣传活动将面向全国各级公立医院，旨在发掘和树立3年中的改善医疗服务典型案例以及新冠肺炎疫情防控中改善医疗服务的有效举措，凸显医疗机构在3年改善医疗服务中不断创新、患者满意度得到显著提升，希望通过广大网友、医护人员、专家学者、媒体人员的视角，以图片、文字等方式，记录各医疗机构在改善医疗服务过程中涌现的典型事迹、感人故事，形成典型带动、示范引领的工作氛围，为深入落实改善医疗服务重点工作营造良好社会舆论，提升人民群众看病就医满意度。活动方案如下：

（一）总体安排

1、在国家卫健委《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》文件指导下，人民网·人民健康将充分结合群众对医疗机构的满意度情况，以及各级医疗机构在“科学建立预约诊疗制度、远程医疗、现代医学模式推广、丰富日间服务内涵、加强急诊急救服务、提高医疗服务连续性、加强智慧医院建设、提高护理服务质量、提高人文服务水平、增强公关卫生服务供给”等10个重点方面所取得的成果，以及新冠肺炎疫情防控中改善医疗服务的有效举措，推选宣传在改善医疗服务中具有典型性的医院、科室和医护人员，开展“2020年度群众满意的医疗机构/科室/医务工作者”系列推选宣传活动。

2、推选宣传活动分为典型推荐或自荐、展示宣传（网友投票）、初评、终评、活动总结五个阶段，配合“院长谈改善医疗服务”系列访谈、“改善医疗服务”专题推选等主题宣传，全面展现改善医疗服务行动中的涌现的优秀典型。

3、推荐形式：医院自荐（包括医院和医务工作者）、公众推荐、媒体推荐等相结合的方式。

（二）推选类别

1、2020年度群众满意的医疗机构

推荐要求：医院在2020年改善医疗服务行动重点工作要求的10个方面工作中综合表现较突出、患者满意度较高（包括门诊和住院患者）、没有发生重大医疗责任事故；新冠肺炎疫情防控中积极改善医疗服务，措施有效。

2、2020年度群众满意的科室

推荐要求：科室在三年改善医疗服务行动重点工作中表现突出、患者满意度较高（门诊或住院患者）、无医疗投诉和纠纷，新冠肺炎疫情防控中积极改善医疗服务，措施有效。

3、2020年度群众满意的医务工作者

推荐要求：（1）爱岗敬业、医德高尚、廉洁行医，患者满意度高。从事临床工作满两年以上，从事临床一线工作时间不少于一年。

（2）技术水平。具有一定解决疑难、复杂病例能力，在临床医疗工作中成绩较突出，受到医务人员和患者好评；具有一定开拓创新能力，参与开展新技术、新业务1－2项。

（3）医疗质量。严格执行主干医疗制度，作风严谨，工作质量考核优秀，甲级病案率≥98%。

（4）所推荐的医务工作者其所在医院（参评人员为医院负责人）或者科室在3年改善医疗服务工作中表现突出。

（5）近三年内无医疗投诉、纠纷，患者满意度高。

（6）在2020年抗击新型冠状病毒肺炎中表现突出。

4、2020年度全国改善医疗服务示范案例

推荐要求：参评案例为3年度改善医疗服务行动重点工作“科学建立预约诊疗制度、远程医疗、现代医学模式推广、日间服务、急诊急救服务、提高医疗服务连续性、智慧医院建设、提高护理服务质量、提高人文服务水平、增强公关卫生服务供给”等10个重点工作的某一个方面，案例突出，在行业具有较广泛的学习和推广价值；或者在新冠肺炎疫情防控中积极改善医疗服务，成效显著。

5、2020年全国改善医疗服务创新型医院

推荐要求：（1）参评医院在3年改善医疗服务重点工作中实施到位，成效显著，人民群众就医获得感显著提高；（2）参评医院在创新医疗服务、提高群众就医满意度方面有突出创新举措，在提高群众就医满意度、提升患者获得感方面取得了显著成效。（3）新冠肺炎疫情防控中积极改善医疗服务，措施有效。

6、2020年全国改善医疗服务创新型院长

推荐要求：（1）3年改善医疗服务重点工作中实施到位，成效显著，人民群众就医获得感显著提高，医院负责人领导、组织得力。（2）在创新医疗服务、提高群众就医满意度方面有突出的创新举措，在提高群众就医满意度、提升患者获得感方面取得显著成效，医院负责人领导组织得力。（3）新冠肺炎疫情防控中积极改善医疗服务，措施有效

（三）工作安排

1、推荐征集 2020年7月1日至8月20日

各省卫健委推荐，或全国各级医疗机构、公众、媒体等向人民网自荐或推荐，按照推选要求报送参评改善医疗服务相关案例材料，以及参选项目类别。

2、宣传展示 2020年8月20日至9月

人民网·人民健康构建“2020年度群众满意的医疗机构/科室/医务工作者”推选宣传活动专题，对参评的案例进行专题展示，并在人民网·人民健康多个传播平台进行推广。

3、初评阶段 2020年9月10日

结合“进一步改善医疗服务行动计划（2018—2020年）”5个制度、10个方面创新医疗服务，以及3年改善医疗服务重点工作要求，对候选案例进行初步审核，确定初选名单。人民网·人民健康将根据情况对参选的医院进行抽查和实地调研采访，并进行网络舆情检索。

4、终评阶段 2020年9月20日

人民网·人民健康组建评专家推选委员会，对入选的医疗机构、科室、医务工作者等进行终选，最终推选出“2020年度群众满意的医疗机构/科室/医务工作者”、示范案例、创新型医院和院长。

5、典型宣传阶段 2020年10月

（1）人民网拟于10月举办“2020中国医院院长改善医疗服务论坛”，对典型进行集中推介并开展深度交流。

（2）人民网将对入选的医院、科室和医务工作者等进行全媒体宣传，包括视频宣传、专访、专题推广等形式。

（3）人民网将联合各大健康类媒体，将相关内容信息进行持续推送，商请各媒体进行广泛宣传传播。

联系人：慈爱、吴群虎

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