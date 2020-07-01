大兴：落实重点人员居家观察 防止形成新的聚集性疫情

人民网北京7月1日电（董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市大兴区副区长何景涛介绍，6月12日至6月30日24时，大兴区累计确诊病例65例。目前，均在地坛医院住院治疗。

何景涛表示，新发地聚集性疫情发生以来，大兴区委区政府认真落实北京疫情防控工作领导小组的决策部署，扎实开展全区疫情防控工作。目前的工作重点之一是落实重点人员居家观察，防止形成新的聚集性疫情。为落实好社区防控的要求，大兴区坚持一手抓疫情防控，一手抓医疗卫生服务，规范集中或居家医学观察、特殊就医需求、急危重症救治等流程。主要采取了以下两方面措施。

一方面，由于高风险地区部分社区（村庄）实施了封闭管理，居民面临就医、饮食、生活物资供应等实际问题，我们在做好生活物资保障的基础上，重点就封闭社区、偏远村庄居民的慢性病用药、基础疾病诊治以及急危重症等问题进行了研究，由辖区镇卫生服务中心安排2辆流动医疗服务车，每辆车配备3名医生、1名护士和1名辅助人员，每天定时开进封闭的社区（村），为隔离居民提供上门的医疗卫生服务。在流动医疗车上，配备了心电图、血糖仪、血压计、除颤仪、超声机等设备，以及常用药品，安装医生工作站系统，提供相应的医疗卫生服务。

同时，指定区内相关医疗机构和专家提供影像分析、复杂病症判断等远程技术支持，并建立转诊绿色通道，随时做好接转诊准备，形成医疗服务车前端接诊、专家团队后台支撑、医疗资源全区调配的协同体系。此外，流动医疗车与医保报销平台进行结算对接，最大程度方便群众。6月25日以来，流动医疗车服务人群约1.2万人，为封闭社区（村）居家隔离的居民提供医疗卫生服务227人次。

另一方面，针对居家医学观察人员的其他就医需求，我们实施分级分类管理，一般需求由属地卫生服务机构与社区进行联动。社区卫生服务中心进行初诊随诊，社区工作人员提供代取药、送药服务，对孕妇或其他特殊疾病就医需求，实施专人专车送诊，形成闭环管理，防范风险外溢。对急危重症患者，按照就近、就急、就能力原则，直接送辖区二三级医疗机构，属地和医疗机构及时掌握相关信息，做好全流程健康管理，实现小病在社区、急病就近快治、特殊需求个性化解决。

何景涛表示，下一步，我们将按照北京疫情防控工作领导小组医疗救治和防院感组下发的《关于进一步加强疫情常态化防控期间医疗服务工作的通知》要求，采取多种措施，适应疫情常态化防控下全区群众医疗服务需求，齐心协力，坚决打赢疫情防控阻击战。