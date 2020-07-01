北京一病例自认为居住隔离满14天 与多名朋友聚集聚餐

人民网北京7月1日电（董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火通报了昨天新增确诊病例相关情况。6月30日0时至24时，北京新增新冠肺炎确诊病例3例，其中男性2例，女性1例；年龄最小20岁，最大54岁；均居住于大兴区。现将确诊病例具体情况通报如下：

病例1，男，25岁，住址为大兴区西红门（地区）镇西红门路，其多名同事和家人有新发地接触史。6月21至25日多次到住地附近永安小卖店购物，曾与确诊病例聚餐、共用卫生间。6月26日被确定为确诊病例的密切接触者, 由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月27日核酸检测结果为阳性，6月28日由120救护车转运至大兴区人民医院就诊，诊断为无症状感染者，当日由120救护车转运至地坛医院。6月30日确诊，临床分型为轻型。

病例2，女，20岁，住址为大兴区兴丰街道清源路与兴业大街交界东南角工地，未就业。6月11日到新发地市场购物，此后在住地内活动未外出，6月21日起陆续出现头痛、呕吐、嗅觉减退等症状，未报告，未就医。6月25日自认为居住隔离满14天，与多名朋友聚集、聚餐。6月30日核酸检测结果为阳性，当日由120救护车转运至大兴区人民医院就诊并确诊，临床分型为普通型。

病例3，男，54岁，住址为大兴区青云店镇解州营村。6月19日被确定为确诊病例的密切接触者，由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月29日核酸检测结果为阳性。6月30日由120救护车转运至大兴区人民医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。

再次提醒大家，当前疫情风险依然存在，切不能放松警惕，日常要做好个人防护，不参加聚餐、聚会等聚集性活动，出现不适症状要全程做好防护及时就医，不得带病外出参加活动。集中隔离、居家隔离人员必须严格遵守隔离要求,禁止外出,禁止参加聚集性活动，出现任何不适及时报告，规范就医。保护自己，保护他人，履行防疫职责。