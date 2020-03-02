捐赠物资献爱心 助力防控战疫情

自疫情发生以来，人民网“人民好医生”客户端成立人民好医生公益援助联盟，联合各大基金会和公益组织、热心公益事业的企业、个人，号召社会各界力量共同抗击疫情。联盟宗旨为汇聚公益力量，有效助力疫情防控工作需要，实现抗疫资源优化配置，联盟成员致力于协助为疫情相关的机构和人员提供医疗救助、物资救助、保险救助等，从而助力疫情防控措施更好的落实落地。

中国狮子联会四川代表处第一时间响应，加入人民好医生公益援助联盟，积极投入到各项公益活动当中。在得知口罩急缺的信息后，中国狮子联会四川代表处主任彭长军带领狮友迅速开展爱心捐赠及物资募集工作，得到众多爱心企业、人士及会员的积极响应，募集到新型“灭菌空气净化器”口罩10000个，驰援武汉，用于疫情防控。

经与湖北省慈善总会及湖北省残疾人联合会进行对接，确定了该笔物资的受助单位。生产单位克服原材料紧缺、人工不足等诸多困难，最终该笔物资如期交付。

本批捐赠物资按照湖北省慈善总会及湖北省残疾人联合会的分配方案，分别捐赠到了湖北省慈善总会2000个、湖北省广水市城郊卫生院2000个、湖北省汉川市人民医院2000个、湖北省孝感市残疾人联合会1000个、湖北省天门市残疾人联合会1000个、湖北省随州市残疾人联合会1000个、湖北省襄阳市残疾人联合会500个、湖北省安陆市残疾人联合会500个。

中国狮子联会四川代表处还向湖北省捐赠了现金及其他物资。

近日中国狮子联会四川代表处收到湖北省残疾人联合会发来感谢信，表示中国狮子联会四川代表处的迅速响应，有力地支持到一线防疫医务工作者和残疾人群众。疫情虽危难，我们相信，在党和政府的领导下，在全国人民的支持下，我们一定会打赢这场战胜疫情的攻坚战。