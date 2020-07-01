北京：非常时期 党旗飘扬战“疫”一线

哪里有危险，哪里就有党员逆行的身影；哪里有战斗，哪里就有党员坚强的堡垒。在北京疫情防控的关键时期，中共党员始终站在最前列、冲在第一线，化身为战“疫”钢铁战士， 用实际行动筑起人民群众的生命线、安全线。疾风知劲草，烈火炼真金。在北京战“疫”的各个战场，党旗始终高高飘扬。

怀柔区供图

党旗飘扬 战时临时党委激发战“疫”力量

面对此次突如其来的疫情，丰台区充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋队排头兵作用，在新发地周边封闭小区管理服务工作专班成立临时党委，第一时间把党旗插在抗“疫”一线。临时党委由区委组织部副部长担任临时党委书记，下设12个封闭小区临时党支部，由包小区领导任党支部书记，区委组织部12名驻守干部任党支部副书记。

凌晨三点，花乡天伦锦城社区党委副书记郭丽娟依然在耐心细致地解答居民的12345投诉电话，自从小区封闭后，她每天的工作时间都在12小时以上，就是为了更好的与居民沟通，平息和疏导居民的情绪，帮助他们更好地适应封闭管理生活。

北京红冶汇新控股集团有限公司员工张建国，是宜兰园二区的一名在职党员，自小区封闭的第一天起，便主动参加快递配送服务，每天基本都是早晨七点到岗，晚上八点才回家。他还发动其他居民加入志愿者队伍，对新志愿者进行“传帮带”，耐心细致做好每项政策的解释工作。

在银地家园A区的小区门口，党员干部“手递手”接力搬运爱心牛奶，在花乡的7个封闭区域，居民们收到了村委会送来的慰问水果，虽然所属不同街乡，但同样都收到了党组织送来的关怀和温暖。

看到党员无处不在的身影，感到党组织无处不在的关怀，银地家园B区的一名志愿者在微信群里写下“疫情结束，我想申请入党，我觉得为居民做一些事很有意义。入党了，就可以多多的为社区奉献，尽一些力。”

疫情就是命令，旗帜彰显担当。临时党委开展“党旗飘扬”活动，把党旗插在每个小区一线，做到关键时刻有组织在，关键岗位有党员在，用实际行动坚决打赢这场战役。

直面病毒 临危不惧展党员初心使命

今年1月底至5月，为应对新冠疫情，顺义区龙湾屯镇卫生院副院长王鹏被借调至顺义区疾病预防控制中心从事新冠病毒核酸检测。近日，随着疫情的发展，实验室工作量也越来越大，王鹏毫不犹豫的重返曾经工作的检验岗位，成为离病毒“最近”的人。

“微生物检验科女同志居多，还都是孩儿妈。我是男同志，还年轻，请把最辛苦的班次排给我。”王鹏毫不犹豫的加入了最累、最熬人的夜班检测。

提取出核酸，这是检测过程中最危险的环节，样本会直接暴露在检测人员面前，在这个环节中，要面对的危险无处不在，一着不慎就会感染。每次穿着防护服在实验内一呆就是几个小时，不吃、不喝、不能去厕所。由于长时间穿着防护服，一轮实验下来，王鹏往往满身是汗，头发湿得像刚洗了澡，脸被护目镜和口罩勒得全是压痕。

每次在夜间长达5-6个小时的精神高度集中，这不仅对体力，对精神也是严峻的考验。王鹏在长达三个多月日夜坚守中，实验结果无差错，为疫情处置提供科学、精准的数据支撑。“这是一名党员的使命所在，没什么。”他说。

在战“疫”一线，还有这样一群“与病毒赛跑的人”。张芳蕾是朝阳区疾控中心流行病与地方病控制科的工作人员，也是一名年轻的90后党员，在工作中，她主动作为，用信念与激情与病毒赛跑。6月11日以来，北京出现了与新发地有关的聚集性疫情，张芳蕾和众多医务工作者一样，奋战在战“疫”一线。

1991年出生的张芳蕾，在本次疫情中负责新冠病毒采样以及确诊者和密接者的流调等工作。短暂休息后，天一亮她的工作又开始了。疫情发生以来，她平均每天睡眠不足5小时。最长时间要穿着防护服连续工作七八个小时。到市场、超市做环境采样，对患者和密切接触者进行详细流调，数据梳理汇总上报，联系疫情相关各方。这是疫情发生以来，张芳蕾的常态。因为事情太多怕有闪失，她用笨办法一一记在了记事本上。

6月11日至26日，朝阳疾控中心传染病处置组共计出动150多次，开展流行病学调查、样品采集，核酸检测样本近万件，接到咨询近26000件。确保第一时间提供准确信息。包括张芳蕾在内的许多90后党员成为了主力军，他们加班加点，日夜与病毒赛跑。

金花上阵 年轻党员战“疫”一线绘青春

张悦顶着风险前往新国展转运中心接送转运人员。朝阳区供图

“悦悦，我还在医院陪你姥姥，医院现在管理很严格，只允许一位家属陪床，你在那边工作也要注意自己身体，想姥姥了就打视频电话啊！”语音里，张悦妈妈哽咽的声音传了过来，想起姥姥生病住院的事 ，张悦红了眼眶，眨了眨眼，眼泪没能忍住流了下来。

自1月底新冠肺炎疫情爆发以来，张悦被紧急抽调到朝阳区望京街道疫情防控工作办公室，面对紧缺的人手，这位年轻的党员毅然决然穿上防护服，顶着风险前往新国展转运中心接送转运人员，她是唯一、也是第一个上前线的女性，四个多月的时间她持续为疫情防控工作奉献着自己的力量。

六月初，北京的疫情形势逐渐向好，忙了四个多月的张悦终于有了周末休息的时间。但是北京爆发的新一轮疫情打乱了所有人的计划。当天下午，张悦被紧急召回望京街道防控办，与工作组成员张笑、付锦惠一道按照市、区部署进行数据的统计、核实、录入，包括与之相关的答疑解惑的工作。

仅6月17日一天就有9批名单陆陆续续地下发到望京街道，数据组上一轮名单还未核验完成下一批名单已经下发，这给了数据组极大的压力，但时间就是生命，张悦和数据组成员们争分夺秒，除去吃饭、上厕所的时间，手没有离开过键盘、没有离开过电话，终于在18日凌晨1点44分，完成了前一天的数据统计，第二天早上八点，她们又投入到紧张的数据统计中。

疫情与忙碌的工作让张悦的订婚时间从四月推到六月，再从六月推到八月，然而最让她难以释怀的还是对家人的亏欠，面对重病的姥姥无法到床前尽孝，只能通过电话、视频获悉姥姥的身体状况。“挺难过的，但这是没有办法的事，所有人这么努力就是为了疫情能够早点过去，希望大家都能平安。”

本色不褪 老党员冲锋战“疫”第一线

李树田是怀柔区怀北镇铁路社区一位退休老党员，今年已经70岁了。2019年初，他被确诊身患直肠癌并进行手术，同年10月底，又进行了二次手术，身体还很虚弱。

面对今年突发的疫情，铁路社区所有党员干部从大年初一起便开始了上岗值守任务，看守各社区道口，值守在防疫一线。考虑老李尚在恢复期，身体虚弱，易受感染，社区党支部决定不安排他参加值守任务，没想到一向温和的老李这次显出了“刚”的一面。他给支部书记打电话，主动请缨，坚决反对组织的特殊照顾：“我是一名老党员，现在正是接受考验的时候，必须以身作则，起好带头作用，搞不得特殊，我这身体别的干不了，站岗是没问题的，平常组织这么照顾我，我这没啥文化正愁没地方报答组织，卖把力气是绝对没问题的，路口一线值守必须要安排我。”

话说出去老李心里并不踏实，抛开自己身体不说，老伴儿身体也不好，出去值守一走就是半天，家里家外谁来照顾？还是一起过了大半辈子的老伴儿最懂他的心思。“你去吧，我没事。”简简单单六个字，是多年相濡以沫的默契，更是无声胜有声的的支持。把家里的事安顿好，老李便义无反顾投入到疫情防控值守工作中。

退休老党员孔庆先参与社区疫情防控工作。平谷区供图

“我是一名共产党员，关键时刻要冲在一线。”“虽然我退休了，但是共产党员的党性、本色没有褪。”“社区疫情防控需要志愿者，算上我一个！”近日，得知北京出现新增新冠肺炎确诊病例，平谷区委统战部退休党员孔庆先又“闲不住”了，他再次主动报到，时刻准备着参与社区的服务工作。

自年初新冠肺炎疫情发生，孔庆先就第一时间给社区打电话，要求参与社区疫情防控工作。2月5日，孔庆先作为兴谷街道光明社区疫情防控队成员之一正式上岗。社区巡查，摸排外来返京人员；卡囗值守，测温登记查验出入证；板报宣传疫情防控知识，处处有他的身影。大雪漫过脚背的时候，他在；大风呼啸道路泥泞结冰时，他在；细雨蒙蒙时，他在，直到春暖花开天气渐热，他还在坚守。

不忘恩情 高龄党员尽己之力支援战“疫”

“这是5000元，我要捐出来，希望能为疫情防控尽一点绵薄之力。”昌平区百善镇牛房圈村老党员夏景富将自己的退休金送到了工作人员手中。老人还说，会再从积蓄中拿出一部分钱来，用于支援战“疫”一线。

夏景富1959年入党，今年已91岁高龄。在职期间他爱岗敬业、乐于助人，自1987年退休回乡后,老人开始关注公益事业。从最开始的1元、2元，到后来一次最多捐款2万元。据统计,这些年来，夏景富先后向灾区、贫困地区和各类慈善机构捐款累计32.4万余元。“党组织一直关心关爱我们，国家出钱给我们养老。现在国家有难，我们一定要支援。”

怀柔区喇叭沟门满族乡喇叭沟门村81岁耄耋老党员彭兴林，听闻党中央号召党员自愿捐款抗击疫情，立即取出自己刚刚到账的一个月养老金，全部捐给了村党支部。“国家有难，我做不了啥贡献，只能拿点钱，尽一份心！”他说。

作为一名老党员，彭兴林多年来一直都在用自己的实际行动，坚守着一名共产党员的初心与使命。儿时，他曾护理过解放军伤病员，为中共地下党组织送过信；解放后，当过小学教师、村会计、生产队长，带着村民增收致富；退休以后，又志愿清扫街道卫生、清掏厕所，被村民誉为“沟门的时传祥”。2008年汶川地震，当时家庭并不富裕的彭兴林主动拿出1000元钱捐给灾区，同时又交纳特殊党费1000元。喇叭沟门满族民俗博物馆收集藏品时，他又主动捐出珍藏多年的毛主席像章等92件物品。彭兴林的大义善举，赢得了广泛赞誉，先后荣获北京市劳动模范、“中国好人”等多项殊荣。

像夏景富、彭兴林这样的老党员还有很多，怀柔区琉璃庙镇西湾子村95岁高龄老党员牛连发、雁栖镇西栅子村老党员贺金喜等等，不胜枚举。他们不忘党的恩情，危难时刻尽己之力踊跃捐款，彰显了共产党员的初心本色、展现了新时代党员家国情怀的崇高精神和高尚品质。