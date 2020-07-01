为何北京此波疫情病例症状较轻

在6月24日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫健委主任雷海潮介绍，此次新发地聚集性疫情的确诊病例以普通型为主，占到75.4%，其次为轻型，占20.7%。众所周知，新冠肺炎疫情在武汉暴发初期出现了不少重症和危重症病例。那么为什么这次新发地聚集性疫情以普通型和轻型为主？医生又是根据什么来判断患者是普通型还是轻型呢？

重症较少的三大原因

新冠肺炎按临床表现分为轻型、普通型、重型和危重型。通俗地讲，轻型就是临床症状轻微，没有明显的发热，也不怎么咳嗽，拍片子也看不到肺炎表现；普通型就是发烧了也咳嗽了，拍片子能看到病毒性肺炎的表现；重型就是有呼吸窘迫、缺氧等表现，影像学显示24至48小时内病灶进展>50%；危重型就是出现休克、呼吸衰竭，且需要机械通气，合并其他器官功能衰竭需ICU监护治疗。

根据春节以来全国的疫情数据统计结果，重型及危重型大多集中于老年患者、有基础病的患者以及病情早期未得到有效治疗的患者。据此分析，本次新发地疫情的病例以普通型和轻型为主，主要有以下三个原因：

首先，感染者比较年轻，平均年龄在40岁左右。此次疫情发生于农贸市场，感染者大多为从事体力劳动、身体健康的中青年人群，基础病较少。而以往重型和危重型患者的平均年龄在50岁以上，患糖尿病、高血压、慢性呼吸系统疾病的病例较多。

其次，由于前期对防疫知识宣传得比较充分，感染者出现症状后及时到医院就医，避免了病程进一步恶化。北京投入充足的医疗力量使得确诊患者得到了极早期的诊治，最大限度地阻止病情向重型及危重型发展。

另外，患者隔离及时。一些轻型患者和无症状感染者在核酸检测的过程中被排查出来。核酸检测是精准防控的有效手段，在“应检尽检”“愿检尽检”的原则下，监测范围不断扩大，同时在核酸检测采样点采取测温、佩戴口罩、一米线等措施，有效地避免了交叉感染。对密切接触者实行严格的集中医学隔离观察和大规模核酸筛查，对控制疫情发挥了积极的作用。

有呼吸道症状及时就医

新冠肺炎普通型的首发临床症状除了发热、干咳等典型肺炎症状之外，还包括味觉、嗅觉等感知功能改变、浑身乏力酸痛、腹泻等非典型症状。味觉的改变主要表现为味觉功能减退，吃东西尝不出味道。嗅觉的改变表现为嗅觉的消失或部分缺失。

北京地坛医院副院长吴国安在6月24日的北京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上介绍，6月11日北京新发地聚集性疫情发生后，在地坛医院收治的256例确诊病例中，有发热症状的238人，发生率为93%；有咳嗽症状的92人，发生率为36%；有乏力症状的88人，发生率为34%；有咳痰症状的61人，发生率为24%；有咽痛症状的60人，发生率为23%；有腹泻症状的36人，发生率为14%；有嗅觉改变的33人，发生率为13%；有味觉改变的21人，发生率为8%。

据华中科技大学的一项研究显示，有些新冠肺炎患者还出现头痛、头晕、意识障碍、急性脑血管疾病、癫痫等症状。日本媒体报道，日本山梨县一男子感染新冠病毒后出现昏迷、失忆等表现。

吴国安表示，统计数据显示，此次新冠病例症状大多为发热，轻度发热到高热情况不一；有些早期发现无症状者，处于疾病的潜伏期，入院后才出现症状；也有些症状轻微的，没有肺部影像改变，仅表现为咽部不适和乏力；少数病例表现为腹泻，味觉、嗅觉改变。因此大家出现发热、呼吸道症状一定要及时前往发热门诊就诊，腹泻病例前往肠道门诊就诊，详细告知医生居住地址、近两周的行程以及接触的可疑人员情况。目前对新冠肺炎仍有不少未解之谜，对于发病症状也在深入研究。

为什么患者症状五花八门

为什么新冠肺炎患者表现出来的症状五花八门？要想回答这个问题，我们必须来深究一下病毒侵入人体致病的过程。任何病毒要想进入人体细胞致病，都需要与特定的受体相结合。如果把病毒比作钥匙，那么相应的受体就是钥匙孔，钥匙插进钥匙孔才能开门进去。艾滋病病毒是利用某些免疫细胞才有的CD4分子作为受体进入细胞，所以艾滋病主要引起免疫功能降低。由于受体只对某些特定病毒开放，对其他病毒并不开放，这也就决定了不同的病毒定位于身体的特定部位，引起特定系统的疾病，从而出现相应的症状。

新冠病毒主要通过呼吸道传播，引起肺部症状，是因为新冠病毒是利用ACE2分子作为其进入细胞的受体，而这个受体在肺脏Ⅱ型上皮细胞中大量存在。因此肺脏是新冠病毒的“集体宿舍”，患者以呼吸道症状为主。但是，ACE2受体还广泛存在于人体的不同系统内，比如心血管系统、肾脏系统、肠道系统、神经系统等，所以病毒也能结合这些系统的ACE2受体，进入血液、肾脏、肠道、神经细胞，导致相应的系统发生病变。比如味觉和嗅觉改变、浑身酸痛无力、头晕等症状，就是因为病毒入侵了中枢神经系统，对神经系统造成损伤。有些患者表现出腹泻等肠道症状，实验室也能从粪便中检测到病毒核酸，说明病毒入侵了消化系统。

康复后不能确保终身免疫

目前，对各型新冠肺炎确诊病人均要进行隔离治疗。临床中采用中西医结合的治疗手法，已经取得了一定的经验。

对于轻型患者，建议保持健康的生活方式和积极乐观的情绪。加强营养支持，饮食注意荤素搭配，适当增加优质动物蛋白质及新鲜水果和绿叶蔬菜的摄入，以便为身体康复提供良好的支持。根据医生的指导决定是否采用抗病毒药物治疗，避免不恰当使用抗菌药物。

对于普通型患者，新冠肺炎目前还没有特效药和疫苗，最有效的方法就是抗病毒治疗。普通型患者病情缓解后要适当运动增加免疫力。

一般来说，轻型、普通型病人在半个月左右可以转阴，但不是绝对的。也要看患者自身的情况，治愈的标准包括呼吸道症状好转，体温正常三天以上，肺部的炎症较前明显吸收或完全吸收，核酸检测至少两次阴性。

新型冠状病毒感染治愈成功之后，短期内通常不会再感染，因为患者治愈成功之后，身体里就会产生抗体，可以帮助激活人体的免疫系统，治愈后一般是不容易再次感染相同病毒的。

但是，抗体能否终身存在目前并不确定。一旦免疫功能受损，抗体消失，就可能导致再次感染相同的病毒。此外，如果新冠病毒像流感病毒那样发生变异，人体就可能再次感染新型病毒。所以转阴后还不能确保终身免疫，轻型和普通型患者出院后一定要注意提高身体的免疫力，做好防护措施，才能够有效避免再次感染。

患者出院后，因恢复期机体免疫功能低下，有感染其它病原体风险。建议应再次进行14天的居家隔离，监测自我健康状况，佩戴口罩，有条件的居住在通风良好的单人房间，减少与家人的近距离密切接触。注意分餐饮食，做好手部卫生，避免外出活动。建议在出院后第2周、第4周接受医院随访或复诊。

（作者：北京佑安医院普通筛查门诊主任医师）