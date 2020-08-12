542家医疗机构检验结果跨省互认

北京市、天津市、河北省和山东省卫生健康委共同开展京津冀鲁地区医疗机构临床检验结果互认工作，近日，四省市卫生健康部门联合公布：2019至2020年度京津冀鲁地区临床检验结果互认项目在原有36个的基础上新增7个，达到43个；542家医疗机构临床检验结果实现互认，比上一年度增加百余家。

临床检验结果互认不仅方便患者就医，还会减轻患者负担，降低医疗费用，提高医疗资源的使用效率。为保障医疗质量安全，不同医疗机构间的临床实验室质量和技术要达到同质化标准、检验结果具备可比性。经四省市医学检验质控专家对已纳入临床检验结果互认医疗机构的复查，以及对新申请医疗机构的考核，京津冀鲁地区临床检验结果互认医疗机构在2018至2019年度411家基础上新增141家、退出10家，总数达到542家，其中北京262家、天津67家、河北156家、山东57家，覆盖了符合要求的二三级医疗机构、独立医学检验实验室及民营医疗机构。

2019至2020年度京津冀鲁地区临床检验结果互认的542家医疗机构中，开展临床检验项目全部结果互认的医疗机构共154家，其中北京55家；开展临床检验项目部分结果互认的医疗机构共388家，其中北京207家。2019至2020年度京津冀鲁地区临床检验结果互认项目在原36个基础上新增7个，达到43个。其中生化项目在原来的基础上增加了淀粉酶，免疫项目在原来的基础上增加了总甲状腺素等。部分临床检验结果互认项目有：总胆固醇、肌酐、葡萄糖、糖化血红蛋白、乙肝病毒表面抗原、白细胞、红细胞、血红蛋白、血小板等。（记者 贾晓宏）