北京发布新发地市场相关人员分类解除隔离观察程序与策略

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍，新发地市场相关人员实施分类解除隔离观察程序与策略。所有集中隔离人员观察期满14天进行核酸检测，检测阴性者再观察14天，经核酸检测仍为阴性者，解除观察，返回社区。封控管理的小区中，经营者乐园居民自最后一例确诊病例的环境消杀完成日算起，继续居家医学观察14天，经核酸检测阴性后解除管控。

据介绍，目前新发地市场相关人员主要包括新发地市场封控前被采取集中隔离的人员，以及5月30日至6月13日市场封控前访问过新发地市场综合交易大厅、访问过新发地市场其他区域人员、新发地市场周边封闭小区、目前采取居家隔离的人员。截至6月27日核酸检测结果显示，相关人群风险度有所不同。总体上看，新发地市场牛羊肉综合交易大厅从业人员风险最高，其次为到访者和新发地市场其他区域接触人员。针对新发地市场相关人员解除隔离观察程序及处置策略，经专家评估，提出实施分类解除隔离观察的程序与策略。

所有集中隔离人员观察期满14天进行核酸检测，若出现阳性，按照现行工作规范要求进行处置；检测阴性者再观察14天，经核酸检测仍为阴性者，解除观察，返回社区。隔离期人员每日进行发热、干咳、乏力、咽痛、鼻塞、流涕、腹泻、嗅觉味觉异常等相关症状监测，有症状者立即送往所在地区定点医疗机构进行排查。

所有居家隔离人员观察期满14天进行核酸检测，若出现阳性，按照现行工作规范要求处置。检测阴性者中，新发地市场牛羊肉综合交易大厅从业人员、访问人员、新发地其他区域的从业人员，继续居家观察7天，经核酸检测阴性后解除观察；针对所有人员每日进行相关症状排查，有相关症状者立即送往所在地区定点医疗机构进行排查。新发地其他区域访问人员，隔离期满解除医学观察，此后7日内做好自身健康监测，外出做好个人防护，做到戴口罩、勤洗手、不聚餐、不聚会、不聚集，出现异常及时就近前往发热门诊就诊。

实行封控管理的小区中，经营者乐园居民自最后一例确诊病例的环境消杀完成日算起,继续居家医学观察14天，经核酸检测阴性后解除管控；针对所有人员每日进行相关症状排查，有相关症状者立即送往所在区定点医疗机构进行排查。

其他11个小区内未出现病例的小区整体解封，所有解除观察人员须开展自身健康监测，外出做好个人防护，做到戴口罩、勤洗手、不聚餐、不聚会、不聚集，有异常状况及时就诊排查。若后续出现病例，按现行防控要求执行。出现病例的小区，病例所在单元继续实行封闭管控，其他单元解封。有病例的单元自最后一例病例的环境消杀完成日算起,该单元内居民继续居家医学观察14天，经核酸检测阴性后解除管控。该单元内居民每日进行相关症状排查，有相关症状者立即送往所在区定点医疗机构进行排查。

小区解封前须开展评估工作，主要评估人员管理是否严格到位，人员体温和症状有无异常等。（记者 李祺瑶 牛伟坤）

热点回应

对新发地市场相关人员

为何要再延长14天观察期？

国家卫生健康委专家组专家、中国疾病预防控制中心应急中心副主任施国庆：目前全市接受集中隔离医学观察人员主要为新发地市场封控前处于新发地市场内部的人员，这些人员类别复杂，既包括牛羊肉综合交易大厅从业人员、访问人员，也包括其他区域从业人员、访问人员。

目前报告病例数据分析显示，牛羊肉综合交易大厅从业人员占33.8%、访问人员占20.5%，其他区域从业人员占12.5%、访问人员占7.7%，各类人群均有发病的风险，且以牛羊肉综合交易大厅从业人群风险最高。

目前正在接受集中隔离医学观察的人员覆盖了绝大多数牛羊肉综合交易大厅从业人员，属于感染高风险人群。

新型冠状病毒感染后存在无症状感染或症状不典型，单从症状上难以识别，即使在已经感染的情况下，采集单次呼吸道标本检测也可能为阴性。因此如果仅以集中医学观察14天内未发现异常以及核酸检测阴性作为解除医学观察的标准，集中隔离医学观察人员中有发现后续阳性病例的较大风险，一方面可能会延误患者及时接受治疗，另一方面可能会在社区内造成传播。因此，为最大限度保护市民健康，必须抓紧抓实抓细各项防控工作。新发地市场相关集中隔离人员观察期满14天进行核酸检测若出现阳性，按照现行工作规范要求处置；检测阴性者再观察14天，经检测仍为阴性时解除观察，返回社区，这是有必要的。