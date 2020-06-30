北京发布新发地相关人员分类解除隔离观察处置策略

在29日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍了新发地市场相关人员解除隔离观察程序和处置策略。

庞星火介绍，目前新发地市场相关人员主要包括新发地市场封控前集中隔离的人员，以及5月30日至6月13日市场封控前访问过新发地市场牛羊肉综合交易大厅、访问过新发地市场其他区域人员，新发地市场周边封闭小区、目前采取居家隔离的人员。截至6月27日核酸检测结果显示，上述人群风险度有所不同。总体上看，牛羊肉综合交易大厅从业人员风险最高，其次为到访者和新发地市场其他区域接触人员。经专家进行评估，提出实施分类解除隔离观察的程序与策略。

第一类是集中隔离观察人员。所有集中隔离人员观察期满14天进行核酸检测，若出现阳性，按照现行工作规范要求进行处置；检测阴性者再观察14天，经检测仍为阴性解除观察，返回社区。对上述隔离期人员每日进行发热、干咳、乏力、咽痛、鼻塞、流涕、腹泻、嗅觉味觉异常等相关症状监测，有症状者立即送往所在地区定点医疗机构进行排查。

第二类是居家隔离观察人员。所有居家隔离人员观察期满14天进行核酸检测，若出现阳性，按照现行工作规范要求处置。检测阴性者，按照如下程序处置：牛羊肉综合交易大厅从业人员、访问人员、新发地其他区域的从业人员，继续居家观察7天，经核酸检测阴性后解除观察，每日进行相关症状排查，有相关症状者立即送往所在地区定点医疗机构进行排查；新发地其他区域访问人员，隔离期满解除医学观察，此后7日内做好自身健康监测，外出做好个人防护，做到戴口罩、勤洗手、不聚餐、不聚会、不聚集，出现异常及时就近前往发热门诊就诊。

第三类是实行封控管理的小区。

经营者乐园居民自最后一例确诊病例的环境消杀完成日算起,继续居家医学观察14天，经核酸检测阴性后解除管控。针对所有人员每日进行相关症状排查，有相关症状者立即送往所在区定点医疗机构进行排查。

其他11个小区内未出现病例的小区整体解封，所有解除观察人员须开展自身健康监测，外出做好个人防护，做到戴口罩、勤洗手、不聚餐、不聚会、不聚集，有异常状况及时就诊排查。若后续出现病例，按现行防控要求执行。

其他11个小区内出现病例的小区，病例所在单元继续实行封闭管控，其他单元解封。有病例的单元自最后一例病例的环境消杀完成日算起,该单元内居民继续居家医学观察14天，经核酸检测阴性后解除管控。该单元内居民每日进行相关症状排查，有相关症状者立即送往所在区定点医疗机构进行排查。

小区解封前须开展评估工作，主要评估人员管理是否严格到位，人员体温和症状有无异常等。（记者盖博铭）