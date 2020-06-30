对付头上飘落的“雪花” 别只会用去屑洗发水这一招

痒痒痒，头皮痒起来真要命。生活中很多人在出现头痒、头皮屑多的时候，大多数都会自行选购去头皮屑的洗发水。可是琳琅满目的去头皮屑洗发水，也有让人不省心的时候。

日前，广东省药品监督管理局公布的《关于化妆品抽样检验信息的通告》显示，标示生产企业为联合利华（中国）有限公司的清扬去屑洗发露产品不合格，原因在于其未检出标签标识的去屑剂：吡罗克酮乙醇胺盐。

去屑洗发露为何需添加吡罗克酮乙醇胺盐？它有何作用？“吡罗克酮乙醇胺盐是一种化学成分，具有杀菌去屑止痒功能。”广东省中医院皮肤科主任、主任医师李红毅表示，但并不提倡长期使用含有这些成分的去头皮屑洗发水。

头皮屑多因生态平衡遭到破坏

“头皮屑是人体头部表皮细胞新陈代谢的产物，它产生的根源在于头皮生态平衡遭到破坏。”李红毅介绍说。

健康的头皮生态环境主要由油脂、菌群、代谢平衡三者共同维持。一旦头皮油脂分泌失衡，头皮就会变得油腻；一旦头皮菌群环境失衡，有害菌大量滋生，就会出现头痒现象；而头皮角质层代谢过快，脱落就形成头皮屑。

“根据头皮屑产生的多少，可分为生理性头屑和病理性头屑。”李红毅进一步介绍说，生理性头屑与皮脂分泌有一定的关系，通常见不到明显的脱屑。病理性头屑则跟疾病相关，比方说头部湿疹、脂溢性皮炎、马拉色菌感染、细菌感染等，因为微生物、真菌等超过应有的正常量，以及皮脂腺活动能力增强，都会导致头皮屑的增多。

头皮屑多，有可能是被哪种疾病“盯上”呢？“首先是过敏性疾病，如小儿的特异性皮炎，除了全身的皮肤发红外，头皮也发红，炎症消退后头皮就会产生鳞屑。脂溢性皮炎也是比较常见的。另外要注意的是俗称‘牛皮癣’的银屑病，有些患者身上没有明显症状，只表现在头皮上，称之为头部银屑病。”因此，李红毅建议，一旦出现肉眼可见、较多的头皮屑，应先到医院做进一步的检查，排除是否是真菌感染，或者是身体相关疾病，以对症治疗。

没症状不用更不能长期用

目前市面上的去屑产品常用的抗菌物质有：酮康唑、甘宝素、氯咪巴唑、吡啶硫酮锌、吡罗克酮乙醇胺盐等，大多数的去屑功效是通过洗发水里添加这些抗菌成分来实现的。

上述所提到的吡罗克酮乙醇胺盐能有效抑菌、分解过氧化物，减少由过氧化产物给头皮带来的刺激，抗氧化性能好。吡罗克酮乙醇胺盐从根本上阻断了头屑产生的外部渠道，从而有效地根治头屑头痒。它主要用于止痒去屑调理型洗发、护发香波，也可用于抗菌香皂、沐浴露、药物牙膏、嗽口液等。

但李红毅说，不提倡长期使用含有这类成分的去头皮屑洗发水。“皮肤的表面有正常的菌群维护生态环境，长期使用具有杀菌作用的洗发水，可能杀掉了某种菌，但另外的菌却得以过度增长，从而导致其他的疾病。”她说，“当出现头痒这些症状时，可以使用去屑洗发水；没有症状的时候，暂时不要用，更不要长期使用。”

头皮健康需要科学维护

“头皮屑属于皮肤病范畴，它同样需要科学、健康的管理。只有头皮处于健康状态，头皮屑才能去无踪，头发才不会油腻。”李红毅为如何拥有健康的头皮支招，她说，要提高头皮护理意识，头痒、头皮屑过多的时候，要及时查明是因为生理性还是病理性引起的；同时，要科学地维护头皮健康。

最近几年，社会上兴起了一股手工制作纯中药洗发水的热潮，不少手工达人都在用皂角、何首乌、无患子等天然中草药熬制洗发水。对此，李红毅表示，中药中确实有很多对头皮健康有益的药物。

“很多中药都有广泛的头皮护理作用，比如金银花、菊花，具有清热解毒的作用，同时现代研究显示它们具有杀灭细菌、真菌的作用。因此，市场上无论是手工制作的，还是商场里售卖的本草洗头水，多多少少都增添了一些中药成分进去。”李红毅表示，在洗发水的生产制作中，还有很多对去头皮屑有用的中药可以挖掘并科学添加。

李红毅说，要保持头皮健康不生病，还需注意调节自己的生活规律，避免长期熬夜、食用油炸辛辣等食物，减少使用去头皮屑洗发水的频率，从而保护头皮自身的平衡，抑制头皮微生物的过度繁殖。

（本报记者 叶 青 通讯员 宋莉萍）