黑龙江一人与北京确诊病例密切接触 官方通报相关情况

6月28日，中共齐齐哈尔市委宣传部官方微信发布《关于我市一居民与北京确诊病例密切接触情况说明》(以下简称《说明》)。《说明》指出，6月27日，北京市新冠病毒肺炎疫情防控第134场例行新闻发布会上，通报了6月25日确诊的1例昌平区病例6月10日曾陪黑龙江省来京亲属在北京大学人民医院就诊。经流调，该亲属为齐齐哈尔市龙江县居民，与确诊患者为儿女亲家关系。

《说明》指出，该人于6月9日到北京女儿家探亲。

6月10日在女儿和亲家陪同下到北京大学人民医院看心血管病，在京期间始终与确诊病例共同居住生活。

6月23日携带核酸检测阴性证明离京，于6月24日返回齐齐哈尔市龙江县。

6月24日至6月26日期间该人居家未外出。

6月27日，齐齐哈尔市收到黑龙江省协查函后，立即对该人按照密切接触者进行集中隔离管理，间隔24小时以上两次核酸检测结果均为阴性，该人目前无任何新冠肺炎相关症状，仍在集中隔离医学观察中，对该人在齐齐哈尔的密切接触人员也提前进行了管理。

中共齐齐哈尔市委宣传部官方微信截图