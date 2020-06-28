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北京累计采样829.9万人 基本完成“应检尽检”人员动态清零

2020年06月28日17:05 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京6月28日电 （记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市委组织部副部长张强介绍，截至6月28日12时，全市累计完成采样829.9万人，已完成检测768.7万人，基本完成“应检尽检”人员动态清零。

　　张强介绍，根据轻重缓急，全市分四个批次对“应检尽检”人员进行核酸检测。第一批，完成对丰台区新发地和海淀区玉泉东等出现疫情的市场工作人员、周边小区居民、大数据排查新发地市场人员及社区“敲门行动”中主动报告有接触史人员采样检测。第二批，完成大数据排查新发地市场相关人员采样检测。第三批，完成对本市中高风险街道乡镇常住人口；医疗卫生机构从业人员；交通运输、银行、商超市场、社区便利店、餐饮企业、快递外卖、美容美发等公共领域服务人员；已返校学校学生及教职员工；参与社区防控一线工作人员采样检测。第四批，完成对重点区域人员采样检测。

(责编：许心怡、崔元苑)


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