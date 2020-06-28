“爱心传递 防治出生缺陷”公益行走进云南

2019年10月30—31日，国家卫生健康委妇幼司、中国出生缺陷干预救助基金会在云南省曲靖市举办“爱心传递?防治出生缺陷”公益行走进云南活动。

活动期间，举办了专题培训，向云南省捐赠400余万元出生缺陷干预救助资金和物品，并深入曲靖市妇幼保健院督导调研出生缺陷干预救助项目和妇幼健康工作。来自国内多家医疗机构的专家团队为当地群众提供义诊咨询、疾病筛查、物资发放、宣传教育等服务。

2016年以来，公益行活动已累计举办16场，通过政策宣传、知识普及、专家义诊、技术培训等活动，带动各级政府和社会各界更加重视、支持出生缺陷防治工作，号召医疗机构和医务人员更多参与、投入出生缺陷防治工作。

妇幼司、基金会有关同志和专家，云南省及曲靖市卫生健康委、曲靖市人民政府负责同志，以及相关医疗机构负责同志和专业人员共300余人参加活动。活动由云南省卫生健康委、曲靖市人民政府承办，曲靖市卫生键康委、曲靖市妇幼保健院协办。

活动现场

专家义诊