倪海龙答疑：孩子近视该怎么办？OK镜确实能矫正孩子的视力吗？

日前，由教育部体育卫生与艺术教育司指导，人民网·人民健康和全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团共同主办的全国“爱眼日”近视防控系列科普活动在线上举办。11位近视防控专家在线分享爱眼护眼知识。

浙江大学医学院附属第二医院眼科中心视光部主任、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团成员倪海龙在“孩子近视后，家长该怎么办？”节目中，对孩子近视后的矫正与控制方面问题进行了详细讲解。

问：孩子近视了家长可以做些什么？

倪海龙：家长要信任医生，对于护眼、近视预防与控制的科普知识要有一定的了解，要清楚认识到近视不可逆的事实，目前没有任何药物、光学眼镜以及特殊处理方式可以让眼睛恢复的近视前的状态。不要相信一些广告信息和伪科学，要采用科学的方式帮助孩子矫正视力，并养成健康的用眼习惯。家长需要多陪伴孩子，帮助孩子养成良好的用眼习惯。陪伴孩子多进行户外活动，让孩子的眼睛接触更多的阳光。督促孩子养成良好的坐姿，看书学习二十分钟后可以引导孩子去窗户边或者阳台走走看看眺望远方，多接触阳光。

问：孩子近视该怎么办？

倪海龙：首先，应该为孩子选择合适的眼镜。戴上眼镜，孩子的视力就从原来模糊、疲劳的状态恢复了，可以看得清晰、看得舒适，不会影响孩子的学习，让孩子健康成长。同时要密切关注孩子视力的变化，养成良好的用眼习惯，尽量控制每年增长度数在50度以内。第二，每天晚上睡觉保证充足的睡眠时间，充足的睡眠是第二天良好状态的保证，晚上学习时间太久，对近视发生和发展的影响更大。小学生每晚要保证10个小时睡眠时间，初中生睡眠时间9个小时，高中生睡眠时间8个小时。第三，遵守3个20的用眼法则。第一个20是指每当你看书、写字、IPAD20分钟到了，可以停下来，抬头眺望远方，第二个20指要眺望20英尺6米外的远方。第三个20指眼睛放松时间至少20秒以上，如果有时间 2分钟、5分钟就更好了，这样可以让眼睛的紧张状态得到非常好的缓解。

问：OK镜确实能矫正孩子的视力吗？

倪海龙：OK镜其实是指“角膜塑形镜”，它不是万能的，配戴角膜塑形镜需要首先进行全面检查，看孩子合适不合适，配戴的时候还需要注意用眼习惯的改善，即使配戴了也需要定期找医生进行复查，这样才能保证孩子戴得安全。一些孩子认为自己通过角膜塑形镜矫正，白天看的很清楚，忽略了自己是近视者，在用眼习惯方面就更加不注意了，从而导致近视控制效果不良。家长需要督促和提醒孩子保持良好的用眼习惯，配戴角膜塑形镜需要家长、孩子共同努力配合，才能产生好的效果。

问：是否有药物可以帮助孩子减缓近视的进展？

倪海龙：家长一定要听医生嘱咐，绝对不能网络上去淘、去购买，甚至自己去调配。要听从医生的医嘱，改善孩子的行为习惯，采用良好的光学手段进行视力矫正。药物的使用是需要在有监管的条件下可以进行尝试。家长要相信医生，相信科学。

问：如何让孩子科学的使用电子屏幕？

倪海龙：电子信息时代需要正确的使用电子产品，家长尽量让孩子远离平板电脑、手机，尤其是幼儿园的小朋友，原则上不接触这些电子屏幕。孩子在家时家长需要进行积极的引导，以身作则，尽量自己少玩手机，少使用平板电脑。