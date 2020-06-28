“珍视明名医护眼大讲堂” 在线讲解高考季如何轻松护眼

2020年的高考与众不同，因疫情开考时间被推迟到三伏天中的7月。人生关键时刻，身体健康格外重要，双眼疲劳不适怎么办？“珍视明名医护眼大讲堂”携多位眼科名医在线问答，提供面对面的线上名医讲堂，在高考前夕科普眼部健康知识。

参加“珍视明名医护眼大讲堂”的专家有，中国中医科学院眼科医院主任医师杨永升，浙江省儿童青少年近视防控指导中心、浙江省眼科医院、温州医科大学附属眼视光医院副主任侯立杰，浙江中医药大学第一临床医学院原眼科教研室主任、硕士研究生导师陈国孝，温州医科大学附属眼视光医院之江院区副主任医师、国家一级验光师、视光中心主任邓军以及毕业于温州医科大学眼视光学院，主要从事眼视光临床、教学和科研工作的刘艳。

受疫情影响，青少年使用网络课堂成为常态。杨永升、侯立杰分别就视屏终端综合征的中西医治疗和预防进行了专项讲座，介绍了视频终端综合征各类的致病原因，并就疫情居家上网课，如何科学护眼、防控近视展开了专题讲座。

侯立杰提醒各位家长，在孩子平时生活护眼中，要保证孩子每日“户外时间”，搭配合理饮食和睡眠。同时提醒线上观众，因此引发的视疲劳及肩颈不适等症状的治疗及预防。呼吁大家不要忽视身体预警，合理用眼护眼，远离视屏终端综合征，保护身心健康。陈国孝讲解了，应对视屏终端综合征中西医结合的预防和缓解，在线教学如何中医护眼明目。

视力保护不当，可能会引发斜视、弱视，科学配镜矫正，及时发现、对早期视力下降也是非常有帮助的。邓军就近视引起的原因及近视治疗中常用的角塑形镜相关的知识，为线上用户进行了科普与互动问答，还为在线用户科普了软性及硬性角膜接触镜的区别和适用人群症状的不同，为观众配镜选镜给予了专业建议。

针对弱视问题，刘艳线上讲解了关于弱视的防控与防治。她提醒广大家长，重视孩子出现的先兆性症状以做到早发现早治疗，而且治疗过程中家长必须严防弱视复发，要带孩子按时进行复查和巩固治疗。

据悉，珍视明药业始于1986年，“珍视明名医护眼大讲堂”目前已开展到第12期。在高考备战关键结点，珍视明将继续邀请名医为线上观众带去更多主题的眼部知识科普及面对面问答交流。