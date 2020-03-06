关爱援鄂医护人员 康恩贝珍视明送温暖

三八妇女节到来之际，关注到一线女性医护人员及其他志愿者们长期处于超负荷的工作状态，身心疲惫，希望在这个特殊时期，能给他们带去一份关爱，愿他们在操劳之后能够更好的休息，康恩贝珍视明健康科技有限公司于近日联合浙江省妇女儿童基金会，委托兰溪心舞工作室对全国各援鄂医疗队人数进行统计，向全国16个省市、自治区派出的107支援鄂医疗队捐赠价值逾165万元的物资，包括珍视明蒸汽热敷眼罩12000盒、眼膜12000盒，感恩医护人员的辛苦付出，照顾他们“压痕脸”和睡眠质量。

“珍视明深深致敬医护人员及志愿者们！捐赠蒸汽热敷眼罩是希望每位医护人员，在救治工作结束后的片刻时间里，能够得到更好的睡眠；考虑到长期佩戴口罩对女性医护工作人员产生的肌肤压力，以及长期处于医院消毒水的环境中对肌肤产生的刺激，我们又捐赠了可以全脸敷贴的眼膜，希望给这些在抗疫一线的援鄂医疗队的各位医护人员多一份呵护。”珍视明健康业务部负责人表达了对医护人员的慰问。

许多一线人员很苦，但他们不说苦；他们将全国人民庇护在羽翼下，他们都是无名英雄。康恩贝珍视明始终挂怀于他们的身心健康，希望其在操劳之后能够睡好休息好。此次捐赠旨在为抗击疫情尽一份绵薄之力，为那些无名英雄加油打气！

同气连枝，春天已至。白衣天使，暗夜点亮。愿春暖花开，载欢载笑；平安顺遂，如梦欢畅。向各位医护人员致敬！