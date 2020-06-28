北京疾控发布公众防控指引：坚持常戴口罩、保持社交距离

北京市疾控中心日前发布《公众需要始终坚持的重点防控措施指引》，提示应坚持常戴口罩，保持社交距离，保持手卫生，配合做好健康监测，做好饮食卫生，做好日常清洁和消毒。

北京市疾控中心表示，罹患任何呼吸道感染性疾病，如患流感、普通感冒等人员要尽量避免前往公共场所，必须前往时一定要佩戴口罩。

指引建议，日常生活中公众要养成在饮食前后、如厕前后、碰触公共物品或部位后及时洗手或用免洗手消毒剂洁手的好习惯。如果怀疑接触了可能被污染的物品后，必须立即洗手，或用免洗手消毒剂消毒。

食品烹饪制作过程中除了要注意生熟分开外，在清洗、加工生肉、禽蛋、水产品过程中要随时洗手，特别是在制作直接入口食品前一定要先洗手。清洁双手前尽量不要触碰口、眼、鼻；咳嗽、打喷嚏时尽量不要用手直接遮掩，可用肘部或纸巾遮掩。

此外，公众应配合做好健康监测，配合社区、公共场所、单位开展的健康监测，按规定出示“健康宝”，配合体温监测。出现发热、干咳等症状时，要及时就医排查。（记者侠克）