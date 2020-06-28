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北京美发美容业核酸采样26286人

已出检测结果12350人 全部为阴性

2020年06月28日08:31 来源：北京日报

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市商务局二级巡视员王洪存介绍，截至26日24时，全市已排查美发美容经营主体10765家，完成核酸采样26286人，已出检测结果12350人，全部为阴性。

据介绍，新发地市场聚集性疫情发生后，市商务局及时修订《新型冠状病毒肺炎流行期间美发美容行业经营服务指引》。根据新指引，美发美容行业经营者要保持营业场所环境整洁，对顾客接触多的部位及时清洁消毒。保持工位间安全距离，避免人群聚集，每个工位的服务面积不小于2.5平方米，座椅间距不小于1.5米。剪刀、梳子、推子等理发工具应一客一用一消毒。毛巾、围布等公共用品应一客一换一消毒。门店要安排专门人员对顾客检测体温并核实“北京健康宝”信息，体温正常且“北京健康宝”状态为“未见异常”者方可入店。提倡预约服务，确保到店顾客和从业人员安全。员工每日上岗前、下班后要做好自身消毒、清洁，员工体温正常方可进入经营场所。员工在为顾客提供服务的过程中要全程佩戴口罩，并尽量避免与顾客聊天，口罩应及时更换。

王洪存介绍，目前已在全市范围内开展了美发美容行业防疫安全大排查，包括对经营场所进行消杀，对相关人员进行核酸检测。截至26日24时，全市已排查美发美容经营主体10765家，完成核酸采样26286人，已出检测结果12350人，全部为阴性。各美发美容企业要服从门店所在区街道、乡镇安排，主动做好从业人员后续核酸检测工作，做到“应检尽检”。（记者 贾晓宏 牛伟坤 李祺瑶）

(责编：李轶群、许晓华)


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