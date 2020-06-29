北京已完成农贸市场、餐饮食堂等人员核酸检测采样118万人

人民网北京6月29日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市市场监督管理局副局长陈言楷介绍，北京推动农贸市场、餐饮食堂、商超、外卖、快递、美发美容等行业所有从业人员开展核酸检测采样工作，已完成采样118万人。

陈言楷介绍，新发地聚集性疫情发生以来，全市市场监管部门紧盯当前疫情防控重点，全力维护首都市场秩序。

一、强化措施，全面开展市场防疫安全大检查

一是推动市场主体开展环境消杀和人员核酸检测采样工作。要求各类市场主体对消杀时间、消杀区域、消杀人员等情况完整记录，并在经营场所醒目位置公示。6月15日以来，共摸排15.7万家市场经营主体，包括全市319家农贸市场，8.2万家餐饮食堂，商超、便利店、菜店等5.9万家主体以及1.6万家美发美容店。截至目前，10.6万家已开业场所每日均按照消毒指引要求规范完成环境消杀工作。同时，推动农贸市场、餐饮食堂、商超、外卖、快递、美发美容等行业所有从业人员开展核酸检测采样工作，已完成采样118万人。

二是建立联合执法机制，整合市场监管、城管执法、商务等多部门力量，形成监管合力，全面加大执法检查力度。近3日，共出动执法人员3.1万人次，检查各类市场主体2.9万家次，对检查过程中发现的防疫问题已全部整改到位。

三是建立防疫“双责任人”制度。市场经营主体和属地乡镇街道政府作为市场防疫工作双责任人。市场经营主体为市场防疫工作的第一责任人，要建立防疫工作制度，明确防疫工作负责人，熟练掌握消杀等防疫工作，负责落实消杀、清洁卫生、通风、个人防护等具体等防疫工作；属地乡镇街道政府明确辖区监督责任人，负责组织对辖区市场经营主体开展监督检查，并建立监督检查档案。

四是加大宣传培训指导力度。将疫情防控最新指引及时送到商户手中，指导商户将消杀、清洁、通风、个人防护等疫情防控措施落实到位。截止目前，共引导商户扫码下载最新版疫情防控指引2.64万家次、组织消杀等疫情防控培训5.69万人次、指导商户落实防疫措施1.93万家次。

二、保供稳价，全面加强生活必需品价格监管

全市市场监管部门持续做好市场保供稳价工作，进一步严格蔬菜等生活必需品价格监管，严肃查处借疫情防控哄抬价格等违法行为，坚决维护市场价格平稳有序。6月12日以来，共出动价格执法人员1.97万人次，检查商户2万余户。

在此非常时期，全市市场监管部门将继续绷紧疫情防控之弦，集中力量，全力以赴做好各项疫情防控工作。