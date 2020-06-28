北京：美容院美发店等工具用品要一客一换一消毒

人民网北京6月27日电 （记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市商务局二级巡视员王洪存通报全市美发美容行业疫情防控和防疫安全大排查相关工作情况。

新发地聚集性疫情发生后，为做好美发美容行业疫情防控，保护消费者与从业人员健康安全，满足市民生活服务需求，北京市商务局及时修订了《新型冠状病毒肺炎流行期间美发美容行业经营服务指引》，要求美发美容行业按照“九严格”标准严格加强管控，按照二级响应落实各项防控措施要求。新的指引已由市疾控中心归口审核并发布。

新修订的美发美容行业经营服务指引，对做好疫情防控提出了明确要求。主要包括：要保持营业场所环境整洁，对顾客接触多的部位及时清洁消毒。保持工位间安全距离，避免人群聚集，每个工位的服务面积不小于2.5平方米，座椅间距不小于1.5米。剪刀、梳子、推子等理（剪）发工具应一客一用一消毒。毛巾、围布等公共用品应一客一换一消毒。门店要安排专门人员对顾客检测体温并核实“北京健康宝”信息，体温正常且“北京健康宝”状态为“未见异常”者方可入店，提倡预约服务，确保到店顾客和从业人员安全。员工每日上岗前、下班后要做好自身消毒、清洁。员工体温正常方可进入经营场所。员工在为顾客提供服务的过程中要全程佩戴口罩，并尽量避免与顾客聊天，口罩应及时更换。

王洪存介绍，根据6月25日北京市新冠肺炎疫情防控工作领导小组相关工作部署，市场防疫工作组印发了《关于开展全市美发美容行业防疫安全大排查工作的通知》。按照这个统一安排以及“属地统筹、企业主责、应消尽消、应检尽检”的原则，组织各区在全市范围内开展了美发美容行业防疫安全大排查工作，包括对经营场所进行消杀，对相关人员进行核酸检测。大排查的工作范围是美发美容行业所有未开展防疫安全排查工作的经营主体及其相关人员，包括美发店、美甲店、和美容店，美容包括面部美容护理、美体塑身、SPA和化妆。

截至26日24:00，全市已排查美发美容经营主体10765家（不含未开业门店），完成核酸采样26286人，已出检测结果12350人，全部为阴性。在此，也请各美发美容企业服从门店所在区街道、乡镇安排，主动做好从业人员后续核酸检测工作，做到“应检尽检”。

下一步，各区政府要继续落实属地责任，美发美容企业要服从和配合市场监管综合执法部门开展执法检查，共同做好新指引落实工作。同时按照“应消尽消，应检尽检”原则，继续组织做好美发美容行业防疫安全大排查工作，为消费者营造安全放心的消费环境。